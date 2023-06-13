مشهد نادر.. دب أسود يسبح في خليج المكسيك (فيديو)

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هرب من حرارة الأرض إلى برودة الماء، هذا ما فعله دب أسود في خليج المكسيك بولاية فلوريدا الأمريكية، وسط ذهول بعض المصطافين وخوف البعض الآخر.

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الدب يسبح في مياه الخليج

وفوجئ رواد الشواطئ والمصطافون خلال عطلة نهاية الأسبوع بدُبٍّ أسود يسبح في مياه الخليج، قبل أن ينصرف وسط صراخ وآهات المصطافين.

وشاهد العديد من المصطافين الدب الصغير الفضولي وهو يغطس في مياه خليج المكسيك قبالة مدينة ديستين بولاية فلوريدا.

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ذهول المصطافين

والتقط المشهد النادر للدب وهو يسبح، حشد من المصطافين على الشاطئ وسط ذهول كبير، ويبدو أن الدب استمر في الهروب إلى الكثبان الرملية القريبة.

بينما يمكن العثور على الدببة السوداء في أي مكان تقريبًا في الولاية، وقالت مؤسسة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) إن الدببة تفضل مزيجًا من الأخشاب المسطحة والمستنقعات وتلال البلوط للعيش.

والغريب أن مرتادي الشاطئ تجمعوا ليشاهدوا الدب ويصوروه، بدلا من الهروب من المكان، قبل أن يفر هو نحو الكثبان الرملية بعيدا عن البشر.

ولا يزال من غير المعلوم كيف وصل الدب إلى الشاطئ، أو لماذا كان داخل المياه.

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