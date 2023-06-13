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هل يؤثر على الدعم؟.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن دخل التابعين
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هل يؤثر على الدعم؟.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن دخل التابعين

هل يؤثر على الدعم؟.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن دخل التابعين

هل يؤثر على الدعم؟.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن دخل التابعين
٠٧:٢٤:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن دخل التابعين وما إذا كان يؤثر على استحقاق الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان يحسب دخل التابعين إذا تم حذفهم من قبل رب الأسرة، وهل يؤثر على أهليته علمًا بأن لديهم رواتب؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” بأنه “يتم احتساب دخل التابعين المضافين في حساب رب الاسرة، وبإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة، وفي حال تم حذفهم سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).

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صرف الدعم للمطلقة

أفاد حساب المواطن في توضيح سابق بأن حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر على صرف الدعم للمستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان هناك تأثير على استحقاق الدعم للمرأة المطلقة إذا كانت مقيمة في سكن مستقل؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” بأن “حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار “دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا) .

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توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تغيير العنوان الوطني للمستفيدين

تغيير العنوان الوطني

أفاد حساب المواطن بأن تغيير العنوان الوطني للمستفيدين لا يؤثر على استحقاقية الدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” ردًا على أحد المستفيدين: “لا يؤثر ذلك، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار” دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم “.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا) .

وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

شروط الأهلية في البرنامج

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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