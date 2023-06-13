“طريق مكة”.. وصول أكثر من 150 ألف حاج عبر 415 رحلة إلى المملكة

تواصل – واس:

تواصل وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، تنفيذ مبادرة طريق مكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030م.

مبادرة “طريق مكة” تخدم 7 دول

وذلك لخدمة المستفيدين من المبادرة في (7) دول هي: المغرب وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش، ولأول مرة في تركيا وكوت ديفوار.

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وصول أكثر من 150 ألف حاج

وشهدت المبادرة خدمة (151.533) حاجًا من الدول المستفيدة، وبلغ عدد الرحلات في صالة المبادرة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة (415) رحلة.

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أهم أعمال مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة ما زالت تواصل أعمالها في الدول المستفيدة وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من:

– إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية.

– إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

– ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

– عند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة.

تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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