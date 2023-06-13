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بمشاركة 100 جمعية.. تطوير القطاع غير الربحي في تبوك
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بمشاركة 100 جمعية.. تطوير القطاع غير الربحي في تبوك

بمشاركة 100 جمعية.. تطوير القطاع غير الربحي في تبوك

بمشاركة 100 جمعية.. تطوير القطاع غير الربحي في تبوك
٠٦:٢١:٣٩ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شاركت أكثر من 100 جمعية في تبوك في جولة تطوير القطاع غير الربحي التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي حطت رحالها في محطتها العاشرة في تبوك، أمس.

180 مستفيدًا ومستفيدة

وشهدت جولة تطوير القطاع غير الربحي، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في مقر جامعة الأمير فهد بن سلطان، أمس الاثنين، حضورًا تجاوز 180 مستفيدًا ومستفيدة.

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أوراق وورش العمل

وجرى خلالها تقديم العديد من أوراق العمل التي جاء من أهمها: ورقة عمل خاصة بالتعريف بخدمات المركز، صندوق دعم الجمعيات وخدماته في دعم منظمات القطاع غير الربحي، أدوار ومنجزات مجلس الجمعيات الأهلية.

كما تخلل الجولة العديد من ورش العمل التي تناولت إسناد الجهات الحكومية، وبناء القدرات وعوامل نجاح العمل التطوعي، ومفهوم الاستثمار الاجتماعي.

إلى جانب عقد جلسة استشارية قدمها كل من مجلس المؤسسات الأهلية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق دعم الجمعيات، ومجلس الجمعيات الأهلية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، واتحاد الغرف السعودية.

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تبوك.. 100 جمعية في المحطة العاشرة لجولة تطوير القطاع غير الربحي

جولة تطوير القطاع

أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن جولة تطوير القطاع حظيت بتوقيع اتفاقية تعاون بين إحدى الجمعيات وإحدى الشركات.

والتي تأتي ضمن ممكنات مجالات التطوير التي تقدمها الجولة للمستفيدين من أعمالها في كل منطقة.

وتستهدف جولات التطوير الوصول إلى 13 منطقة، للتعريف بخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالاتها.

إلى جانب إيجاد شراكات جديدة بين المعنيين، وتقديم الاستشارات وورش العمل في مجالات ابتكار المبادرات لأجل تحقيق التنمية المنشودة.

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تبوك.. 100 جمعية في المحطة العاشرة لجولة تطوير القطاع غير الربحي

خدمات إدارة الاستثمار الاجتماعي

كما تشمل خدمات الإدارات التي تقدمها جولة التطوير خدمات إدارة الاستثمار الاجتماعي، وتضم التسجيل في دورات الاستثمار الاجتماعي ووحداته.

وتقديم الاستشارات في نماذج العمل، وبيان أدوات التمويل، إضافة إلى خدمة رحلة بناء الاستثمار الاجتماعي.

فيما تحتوي خدمات إدارة التطوع على التسجيل في تأسيس وحدات التطوع، ورصد التحديات في المناطق، وتقديم الاستشارات.

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