أضرارها الصحية بالغة.. 8.5 مليارات ريال تكلفة التخلص من النفايات

تواصل – فريق التحرير:

تتكلف المملكة كل عام 8.5 مليارات ريال للتخلص من النفايات. حيث تجاوزت كمية النفايات في المملكة 53 مليون طن، يتم الاستفادة من 5% منها بينما تذهب 95% من النفايات إلى المرادم.

الأثر الاقتصادي للتخلص من النفايات

وأوضح المركز الوطني لإدارة النفايات أن التخلص عن النفايات بالمرادم ينتح عنه أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي.

حيث يتمثل الأثر الاقتصادي بأن التكلفة الاقتصادية تصل إلى 3.5 مليارات ريال من خلال استخدام أراض شاسعة كمرادم، وخسارة لقيمة الممتلكات في المناطق المجاورة.

إضافة إلى ارتفاع عدد العمالة غير الماهرة، واستهلاك المصادر الطبيعية لإنتاج الطاقة والتصنيع من المواد الخام.

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5 مليارات ريال قيمة التكلفة للتدهور البيئي

فيما يكون الأثر البيئي تكلفته 5 مليارات ريال قيمة التكلفة للتدهور البيئي ممثلة في تلوث التربة والمياه الجوفية وانبعاث ملوثات الهواء من ثاني أكسيد الكربون والميثان، والتأثير على الحياة الفطرية.

بينما الأثر الاجتماعي يتشكل من أن 67% من السكان يرون تدنيًا للمستوى والمشهد الحضري، والأضرار الصحية وتدني مستوى جودة الحياة وانتشار نواقل الأمراض بسبب انتشار البؤر الملوثة.

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ملتقى لإدارة النفايات

وأقام المركز الوطني لإدارة النفایات «موان» ملتقى الحد من إنتاج النفایات واستخدام البدائل الصديقة للبيئة في المدینة المنورة.

وذلك بالتعاون مع كل من إمارة المنطقة، وأمانة المنطقة، وغرفة المدینة المنورة، والھیئة العامة للأمن الغذائي، أول أمس، في مقر الغرفة الصناعية التجارية بالمدينة.

وهدف الملتقى إلى إبراز دور المدینة الریادي في دعم المبادرات البیئیة من خلال تحفیز الجھات ذات العلاقة والمجتمع نحو تبني الممارسات الصحیحة، والتعریف بالمركز الوطني لإدارة النفایات، والتوعیة والتثقیف حول أضرار النفایات على البیئة.

حملة توعوية

ودشن «موان» ضمن فعالیات الملتقى الحملة التوعویة التي تحمل شعار «التغییر بیدك» التي تستھدف سكان وزوّار المدینة المنورة.

وذلك بھدف توعیتھم بأضرار النفایات على البیئة وأسالیب الاستھلاك الصحیحة، بما یكفل تحقیق سبل العیش الرغید للجمیع وحمایة البیئة ومقدراتھا.

علاوة على إطلاق أعمال المخطط الإستراتیجي الشامل لمجموعة المدینة المنورة كخامس المجموعات الجغرافیة، التي تتضمن استعراض حزمة من الفرص الاستثماریة.

وذلك لیحقق المركز الاستدامة البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة ویحقق بشكل أساسي مبدأ الاقتصاد الدائري في المنطقة.

وتعتبر ھذه الخطوة متبوعة بفرص أخرى عدیدة في مجموعة الریاض، ومجموعة جدة ومجموعة مكة المكرمة ومجموعة الدمام.

حیث تجدر الإشارة إلى أن أولى الفرص الاستثماریة التي أعلن عنھا المركز في مارس الماضي، وجاء بھا المخطط الإستراتیجي الشامل، كانت لمجموعة الریاض بقیمة بلغت 80 ملیار ریال.

وفي سبیل تعزیز جھود الجھات والأفراد في إحداث أثر إیجابي في مجال التمیز البیئي، والتوعیة المجتمعیة والحفاظ على المكتسبات البیئیة.

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النفايات في المملكة

53 مليون طن كمية النفايات في المملكة.

5 %يتم الاستفادة منها.

95 %تذهب للمرادم.

8.5 مليارات ريال التكلفة الاقتصادية للنفايات.

3.5 مليارات ريال تكلفة استخدام الأراضي للمرادم.

5 مليارات ريال قيمة التدهور البيئي.