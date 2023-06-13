“التقني”: وفّرنا 100 ألف فرصة عمل للخريجين في 2022

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كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن المؤسسة وفرت أكثر من 100.154 فرصة عمل على مستوى جميع مناطق المملكة للخريجين خلال العام الماضي، مقارنة بـ54.276 فرصة عمل في 2021.

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معارض وملتقيات التوظيف

وقال: وصل عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع جهات التوظيف 88 مذكرة تفاهم خلال 2022، بعد أن كانت 71 مذكرة في 2021.

وارتفعت أيضاً معارض وملتقيات التوظيف في العام الماضي إلى 283، في حين بلغ عددها 209 معارض في 2021، وفقًا لـ”عكاظ”.

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دور المؤسسة في توفير فرص عمل

وأوضح، أن المؤسسة تعمل على التنسيق بشكل متواصل مع قطاعات الأعمال المختلفة بهدف توفير فرص عمل مناسبة لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك من خلال:

– توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في توظيف الخريجين.

– إقامة المعارض وملتقيات التوظيف طيلة العام بمختلف مناطق المملكة داخل المنشآت التدريبية.

– المشاركة في الملتقيات الخارجية.

– تفعيل العديد من المبادرات والتي من أهمها فرصة عمل لكل خريج.

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