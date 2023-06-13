اكتشاف مذهل.. علماء يتوصلون إلى سبب وعلاج “القاتل الصامت”

تواصل – وكالات:

اكتشف الباحثون أن سبب نوع شائع من ارتفاع ضغط الدم هو عقدة صغيرة وحميدة توجد لدى واحد من كل عشرين شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وبيّن الباحثون أن العقدة تنتج هرمون “الألدوستيرون”، الذي يتحكم في كمية الملح في الجسم.

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متغير جيني يؤثر على المصابين بضغط الدم

ويعد الاكتشاف الجديد هو متغير جيني في بعض هذه العقيدات، ما يؤدي إلى إنتاج مفرط وواسع ومتقطع للهرمون.

كتب الباحثون في مجلة “Nature Genetics”، أن متغير الجين المكتشف حديثًا يسبب العديد من المشاكل.

وأضافوا أن ذلك يجعل من الصعب على الأطباء تشخيص بعض المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

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التأثيرات السلبية لمتغير الجين

وبحسب الباحثين، يؤثر المتغير على بروتين يسمى “CADM1” ويمنع الخلايا في الجسم من “التحدث” مع بعضها البعض والقول إن الوقت قد حان للتوقف عن صنع الألدوستيرون.

وأشار الباحثون إلى أن المشكلات التي يواجهها الأطباء أيضًا هي التقلبات في إطلاق الألدوستيرون على مدار اليوم.

وهو ما يؤدي في ذروته إلى زيادة الملح وارتفاع ضغط الدم.

ويفسر هذا التقلب سبب عدم قدرة المرضى الذين يعانون من المتغير الجيني على التشخيص، ما لم يجروا اختبارات الدم في أوقات مختلفة من اليوم.

واكتشف الباحثون أيضًا أن هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه عن طريق استئصال الغدة الكظرية من جانب واحد، أي إزالة إحدى الغدتين الكظريتين.

يتم تحديد أقل من 1% من المصابين بارتفاع ضغط الدم الناجم عن الألدوستيرون، لأن الألدوستيرون لا يُقاس بشكل روتيني كسبب محتمل.

ويوصي الباحثون بقياس الألدوستيرون من خلال اختبار البول لمدة 24 ساعة بدلًا من قياسات الدم الموضعية.

وأضافوا أن ذلك سيكشف عن المزيد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المشخص.

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مخاطر الألدوستيرون على الإنسان

يتسبب الألدوستيرون في احتباس الملح في الجسم، ما يزيد من ضغط الدم.

المرضى الذين يعانون من مستويات زائدة من الألدوستيرون في الدم يقاومون العلاج بالأدوية التي يشيع استخدامها لارتفاع ضغط الدم.

ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب مجلة “medicalxpress” الطبية.

قال البروفيسور موريس براون، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة، وأستاذ ارتفاع ضغط الدم في جامعة “كوين ماري” في لندن: “نظرًا لأن عقيدات الألدوستيرون في هذه الدراسة كانت صغيرة جدًا، فإننا نتحرى الآن ما إذا كان الكي اللحظي للعقدة هو بديل للإزالة الجراحية للغدة الكظرية بالكامل”.