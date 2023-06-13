زيلينسكي يتعهد باستمرار القتال.. ووعود أوروبية باستمرار الدعم العسكري

تواصل – فريق التحرير:

تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، باستمرار القتال والمضي قدما في الهجوم الأوكراني المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية رغم صعوبة القتال.

استعادة 7 قرى

ومن جانبها، أعلنت نائبة وزيرة الدفاع الأوكراني جانا ماليار، أن قوات بلادها استعادت السيطرة على سبع قرى كانت تسيطر عليها القوات الروسية.

وأكدت ماليار أن ماحققه الجيش الأوكراني هو جزء من الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي ضد الجيش الروسي غرب البلاد، حسب “الإخبارية”.

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فرنسا تدعم

وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن الهجوم الأوكراني المتوقع منذ فترة طويلة ضد القوات الروسية المحتلة قد بدأ، ووعد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لحكومة كييف.

وقال ماكرون: “لقد كثفنا تسليم الذخيرة والأسلحة والمركبات المسلحة… وسنستمر في (تقديم المساعدات) في الأيام والأسابيع المقبلة”.

رئيس فاغنر الروسية:

وفي وقت سابق، وصف رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، كبار قيادات الجيش الروسي بالخونة؛ لفشلهم في إدارة الحرب في أوكرانيا.