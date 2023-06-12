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فرحة غامرة لمتخرج عند رؤية والده.. فيديو

فرحة غامرة لمتخرج عند رؤية والده.. فيديو

فرحة غامرة لمتخرج عند رؤية والده.. فيديو
٠٢:٤٨:٤٩ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول بشكل واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فرحة غامرة لطالب من إحدى الكليات العسكرية، أثناء تخرجه.

والده إلى جواره

وصاح الشاب بفرحة عارمة، عند رؤية والده، واحتضنه بقوة، معبرا عن فرحته بوجوده إلى جواره في هذا اليوم المهم في حياته.

وفي الوقت نفسه، حاز الفيديو على تفاعل واسع من رواد “تويتر، فيما بلغ عدد المشاهدات نحو 30 ألف مشاهدة، حتى وقت كتابة الخبر.

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وفي وقت سابق، رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة (20) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، في مقر الكلية بمحافظة الطائف.

تخريج الدفعة 20:

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية، معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي.

وفور وصول سموه، بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، كلمة عبّر فيها عن ترحيبه لرعاية سمو وزير الدفاع وتشريفه لحفل تخريج الدفعة (20) من طلبة الكلية.

وأوضح أن الخريجين أمضوا ثلاثة أعوام في رحاب الكلية، أنهوا فيها جميع متطلبات تأهيلهم العسكري والأكاديمي بصبر وعزم.

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