السائق الآلي متورط في حوادث غير متوقعة بسيارات تسلا

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أكد تقرير حديث، أن تقنيات السائق الآلي والقيادة الذاتية الكاملة (FSD) في سيارة تسلا قد تورطت في عدد كبير بشكل غير متناسب من الحوادث، سواء كانت قائمة بذاتها أو عند مقارنتها بالمنافسين.

وأوضحت البيانات التي جمعتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، تقول صحيفة واشنطن بوست إن تسلا مرتبطة بجميع الوفيات تقريباً، فيما يتعلق بالحوادث المميتة التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق.

التورط في مئات الحوادث

وتورط السائق الآلي في تسلا، حتى الآن، في 736 حادثاً، بما في ذلك ما مجموعه 17 حادثاً مميتاً.

والجدير بالذكر أن عدد الحوادث المميتة التي سجلتها NHTSA والتي تتضمن تقنية تسلا كانت في السابق ثلاثة فقط، ولكن هذا الرقم تضاعف الآن بشكل غير رسمي بأكثر من خمس مرات، وحدث ما يقرب من ثلثي جميع الحوادث في العام الماضي وحده.

سبب زيادة الحوادث

ويبدو أن قرار الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بإزالة مستشعر الرادار من سيارات تسلا لصالح الكاميرات العادية، بالإضافة إلى طرح حزمة FSD على نطاق أوسع، ربما ساهم في زيادة عدد الحوادث.

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