الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة على 5 مناطق
زيلينسكي يتعهد باستمرار القتال.. ووعود أوروبية باستمرار الدعم العسكري
فرحة غامرة لمتخرج عند رؤية والده.. فيديو
السائق الآلي متورط في حوادث غير متوقعة بسيارات تسلا
مع اقتراب العيد.. تحذيرات من الغش في أضاحي الإبل
خطوة مفاجئة من باكستان بشأن النفط الروسي

الرئيسية

 /

منوعات

 /

السائق الآلي متورط في حوادث غير متوقعة بسيارات تسلا

السائق الآلي متورط في حوادث غير متوقعة بسيارات تسلا

السائق الآلي متورط في حوادث غير متوقعة بسيارات تسلا
٠٢:٤٣:٥٣ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد تقرير حديث، أن تقنيات السائق الآلي والقيادة الذاتية الكاملة (FSD) في سيارة تسلا قد تورطت في عدد كبير بشكل غير متناسب من الحوادث، سواء كانت قائمة بذاتها أو عند مقارنتها بالمنافسين.

وأوضحت البيانات التي جمعتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، تقول صحيفة واشنطن بوست إن تسلا مرتبطة بجميع الوفيات تقريباً، فيما يتعلق بالحوادث المميتة التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق.

التورط في مئات الحوادث

وتورط السائق الآلي في تسلا، حتى الآن، في 736 حادثاً، بما في ذلك ما مجموعه 17 حادثاً مميتاً.

والجدير بالذكر أن عدد الحوادث المميتة التي سجلتها NHTSA والتي تتضمن تقنية تسلا كانت في السابق ثلاثة فقط، ولكن هذا الرقم تضاعف الآن بشكل غير رسمي بأكثر من خمس مرات، وحدث ما يقرب من ثلثي جميع الحوادث في العام الماضي وحده.

سبب زيادة الحوادث

ويبدو أن قرار الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بإزالة مستشعر الرادار من سيارات تسلا لصالح الكاميرات العادية، بالإضافة إلى طرح حزمة FSD على نطاق أوسع، ربما ساهم في زيادة عدد الحوادث.

اقرأ أيضا:

البساطة المتطورة.. “جنرال موتورز” تكشف عن سيارتها الكهربائية “بويك بروكسيما”

الكلمات الدلالية:
السائق الآلي السيارات السيارات الكهربائية تسلا سيارات تسلا

مواد ذات صلة

المزيد
مليونير من هذه الدولة يتقدم لاختبارات الثانوية للمرة الـ 27

مليونير من هذه الدولة يتقدم لاختبارات الثانوية للمرة الـ 27

٠٢:٠٤ ص، الخميس، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
جنسية لـ«البيع» تسمح لك بدخول 127 دولة دون «فيزا»

جنسية لـ«البيع» تسمح لك بدخول 127 دولة دون «فيزا»

١٠:٠٧ م، الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠١٧
19 مشجعًا يعتنقون الإسلام بمونديال البرازيل

19 مشجعًا يعتنقون الإسلام بمونديال البرازيل

٠٢:٤٥ م، الجمعة، ١١ يوليو ٢٠١٤
طفلان يقدمان لوالدهما «أخطر قاتل في العالم»

طفلان يقدمان لوالدهما «أخطر قاتل في العالم»

١٠:٣٣ ص، الأحد، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *