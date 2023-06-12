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خطوة مفاجئة من باكستان بشأن النفط الروسي

خطوة مفاجئة من باكستان بشأن النفط الروسي

خطوة مفاجئة من باكستان بشأن النفط الروسي
٠٢:٣٨:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في خطوة مفاجئة قررت باكستان الدفع باليوان الصيني مقابل شراء النفط الروسي بدلا من الدولار.

وذكر وزير النفط الباكستاني مصدق مالك أن بلاده دفعت مقابل أول واردات حكومية من النفط الخام الروسي مخفض السعر بالعملة الصينية.

شراء النفط باليوان الصيني

وتعد هذه الخطوة تحولا كبيرا في البلد التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي في سياستها للمدفوعات الخارجية.

وفقا للخبراء تعد هذه الخطوة متنفسًا لباكستان في وقت تعاني من أزمة اقتصادية قد تجبرها على التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفق رويترز.

ويوم أمس، تراجع سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة بنسبة 2.19 في المئة.

وتداول برميل برنت لعقود شهر يوليو المقبل عند 73.11 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 2.52 في المئة، ليصل إلى 68.35 دولارًا للبرميل.

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في وقت سابق، كشف محللون نفطيون عن توقعهم باستمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري خاصة بعد تراجع استمر على مدار أسبوعين.

مخاوف من الركود العالمي

من جهته، قال روس كيندي، العضو المنتدب لشركة “كيو إتش إيه” لخدمات الطاقة، إنه لاتزال المخاوف المتزايدة من الركود العالمي تلقي بظلالها على توقعات الطلب وإصدار الاقتصادات الكبرى لبيانات اقتصادية رئيسة.

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن الإدارة الأمريكية قامت في العام الماضي بالإفراج عن 180 مليون برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي من أجل خفض أسعار البنزين بعد الحرب الروسية.

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الكلمات الدلالية:
النفط اليوان الصيني باكستان روسيا

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