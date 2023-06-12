الأولى من نوعها.. نجاح جراحة دماغية لجنين في رحم أمه بولاية أمريكية

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تمكن جراحون متخصصون، في مستشفى للأطفال، بولاية بوسطن الأمريكية، من إحداث نقله نوعية في علاج الأجنة، عبر إجراء جراحة دماغية دقيقة لاستئصال وعاء دموي مشوه في دماغ جنين لا يزال في رحم الأم، من دون أن يسببوا أي ضرر للحمل.

تعافي المولود

وخرج الطفل المولود في منتصف مارس السابق من المستشفى بعد أسابيع قليلة من ولادته ولم يحتج الى أي أدوية أو علاجات أخرى منذ ذلك الحين، حسب “القبس”.

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تشوه جالينوس

وتهدف العملية التجريبية الى تطبيق علاج جديد لتشوه جالينوس VOGM، وهو اضطراب نادر يؤثر في الأوعية الدموية التي تنقل الدم المؤكسج من القلب إلى الدماغ.

من جانبه، علق د. دارين أورباخ، مدير مركز جراحة الأوعية الدموية الدماغية في مستشفى بوسطن للأطفال، المؤلف الرئيسي لتقرير الحالة: يسعدنا أن نعلن أنه في ستة أسابيع، ولد الرضيع بصحة جيدة وهو لا يتناول أي أدوية، ويأكل بشكل طبيعي، ويزداد الوزن ولا توجد مؤشرات على أي آثار سلبية على الدماغ.