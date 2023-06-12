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تصوير جوي لبرد مركز عفراء وسيول سبت العلاية في بلقرن

تصوير جوي لبرد مركز عفراء وسيول سبت العلاية في بلقرن

تصوير جوي لبرد مركز عفراء وسيول سبت العلاية في بلقرن
٠٢:٢٧:٥٨ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت تساقط البرد وجريان السيول في مركز عفراء وسبت العلايا في بلقرن بمنطقة عسير.

سيول وبرد في بلقرن

ووثقت مقاطع فيديو أجواء بلقرن بالتزامن مع هطول الأمطار الغزيرة وتساقط البرد وجريان السيول، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان،عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة,كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،الجوف،تبوك،المدينة المنورة،حائل،القصيم،الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

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الكلمات الدلالية:
أمطار بلقرن سبت العلاية سيول عسير

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