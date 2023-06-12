مشهد يفوق الوصف.. ببغاء يفتح الصنبور عدة مرات لهذا السبب

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أظهر مقطع فيديو مشهدا طريفا لأحد الببغاوات، الذي ظهر مقطع الفيديو، وهو يحاول تلطيف جسمه بالماء البارد.

ببغاء يفتح الصنبور:

ويظهر الفيديو رجلا يقوم بمداعبة الببغاء، ليكتشف ذكاءه على ما يبدو، حيث قام بغلق الصنبور.

وعقب غلقه للصنبور، توجه الببغاء إلى محبس الماء وقام بفتحه ونزل تحت الماء، وعندما قام الرجل بغلقه مجددا، أيضا واصل الببغاء فتحه بفمه بطريقة عجيبة.

ووثق مقطع الفيديو المتداول سعادة الببغاء بنجاحه في فتح الصنبور، حيث جلس تحت الماء مستمتعا بنزوله على ريشه.

ببغاء يسرق سائحا:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خداع ” ببغاء” لأحد السائحين في نيوزيلندا.

وبحسب ما تم تداوله، فقد اقتربت الببغاء من الكاميرا، التي وضعها أحد السياح لتصوير الطائر بوضع قريب، ليقوم بخطفها والتحليق بعيدا عن السائح.

العجيب أن الكاميرا، التي ظلت بوضع التشغيل، التقطت مشاهد تسجل لحظة السرقة وهروب الطائر بها وكيف حلق الطائر وهو يحملها.

وقام الطائر، بعد ذلك قام بوضعها على الأرض حيث بدأ بمحاولة أكلها، وتكسيرها بمنقاره، قبل أن يأتي صاحبها، ليتم العثور عليها.

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