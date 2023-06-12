البرهان يرفض لقاء حميدتي.. وآلاف القتلى والجرحى والنازحين في دارفور

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر بمجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، أن البرهان لم يوافق على مقترحات أفريقية بشأن عقد لقاء مع حميدتي.

قتال عنيف وسط العاصمة

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الإثنين، قتالا عنيفا بالمدافع والطيران بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد هدنة قصيرة لمدة 24 ساعة انتهت صباح الأحد، حسب “العربية”.

اقرأ أيضا:

المملكة وأمريكا تدينان عودة القتال العنيف في السودان بعد انتهاء الهدنة

10 آلاف قتيل وفي الوقت نفسه، شهد إقليم دارفور فوضى عارمة في ظل القتال المحتدم منذ أكثر من شهرين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى سقوط نحو 10 آلاف بين قتيل وجريح. فيما ساهم الصراع الدائر في نزوح أكثر من 200 ألف مدني إلى تشاد المجاورة وعدد من المناطق الداخلية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

حالة إنسانية وتمكنت المواطنة السودانية، حليمة إسحق، بعد 4 أيام من السير المتواصل، من الوصول إلى مدينة الفاشر عاصمة دارفور، بصحبة أطفالها الأربعة الذين نجوا من الموت بعد مقتل أبيهم في مدينة زالنجي بغرب الإقليم. وأوردت إسحق إنها لم تجد بدا من الفرار من مدينتها في ظل القتال العنيف الجاري هناك والذي أدى إلى مقتل 7 من أقاربها بينهم زوجها واثنين من أبنائه أحدهم لم ببلغ العاشرة بعد. اقرأ أيضا:

انتهاء الهدنة السودانية.. مئات القتلى وآلاف النازحين وطلب بتحرك دولي عاجل

أوضاع إنسانية كارثية

وتعاني مدن دارفور من أوضاع إنسانية كارثية، فضلا عن عمليات قتل ونهب وحرق واسعة، فيما يواجه المئات من الجرحى صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج اللازم في ظل انهيار للنظام الصحي وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، كما أوردت مجموعة تطوعية شبابية، في المنقطة.

اقرأ أيضا:

مأساة إنسانية.. وفاة جميع مرضى الكلى بإحدى المدن السودانية

سقوط مئات القتلى وآلاف النازحين

وبعد أن انتهت الهدنة التي أعلنتها المملكة وأمريكا لوقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الأحد الماضي، أكدت نقابة أطباء السودان، تجدد الاشتباكات في مدينتي أم درمان وبحري.

وجرت الاشتباكات بعد ساعة من انتهاء الهدنة، بينما أكدت النقابة سقوط مئات القتلى وآلاف النازحين بمدينة الجنينة بغرب دارفور.

اقرأ أيضا:

تحذير أمريكي عاجل: حان الوقت لإنهاء دوامة العنف التي تدمر الشعب السوداني

وأوضحت أن مدينة الجنينة محاصرة والمدنيون محرومون من الوصول إلى مصادر المياه، مناشدة العالم التحرك الفوري لوقف “الانتهاكات والمجازر اليومية” في الجنينة.