بعد منع إعلامية كويتية من دخول بيروت.. سفارة لبنان في الكويت تشيد بهذا الأمر

تواصل- فريق التحرير:

بالرغم من منع الإعلامية الكويتية “فجر السعيد”، من دخول لبنان، أشاد القائم بأعمال سفارة لبنان لدى الكويت أحمد عرفة بدور السائحين الكويتيين الفاعل.

السفارة اللبنانية في الكويت:

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام كويتية عن “عرفة”، فقد أكد أن السائحين الكويتيين لم ينقطعوا يوماً عن الذهاب إلى بلاده، رغم جميع الظروف.

وصرح على هامش الديوانية الثانية التي أقامتها السفارة، أن حضور الكويتيين إلى لبنان سيكون فاعلاً وبارزاً خلال هذا العام.

كما توقع “عرفة” إقبالاً كبيراً من السياح الكويتيين هذا الصيف، مبينا أن الديوانية الثانية التي تقيمها السفارة لجمع الأشقاء والأصدقاء الكويتيين والجالية اللبنانية والمجتمع الدبلوماسي، فرصة جيدة لتلاقي الجميع.

وأشاد أيضا بالتوافد الكبير للدبلوماسيين على الديوانيتين الأولى والثانية، قائلا :” هذا يدل على أن لبنان موجود في قلوب الكويتيين حكومة وشعباً، ومقدَّر لدى البعثات الدبلوماسية، وهذا يشعرنا بأن لبنان غير متروك وحده”.

منع فجر السعيد من دخول لبنان:

وقبل أيام سادت حالة من الجدل، بعد أن أكد الأمن العام اللبناني أنه تم منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان واحتجازها في المطار.

وأوضح الأمن العام أن أن فجر السعيد تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان عند وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من الكويت، ولكن تبيّن أن هناك إجراء يمنعها من الدخول.

ونوه أن إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه تخضع للقوانين المرعية الإجراء، وهي مناطة حصراً بالمديرية.

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