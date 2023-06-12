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تعرف على دلالات ألوان الدخان الصادر من عادم السيارة
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تعرف على دلالات ألوان الدخان الصادر من عادم السيارة

تعرف على دلالات ألوان الدخان الصادر من عادم السيارة

تعرف على دلالات ألوان الدخان الصادر من عادم السيارة
٠١:٢٨:١٨ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يوضح خبراء السيارات، أن صدور دخان من عادم السيارة بألوان معينة قد يكون مؤشرا للعديد من الأعطال المختلفة والتي تتطلب أعمال الصيانة.

وعند تشغيل المحرك قد تلاحظ صدور دخان من عادم السيارة باللون الأبيض، وقد لا يعد هذا مؤشراً إلى وجود عطل في محرك السيارة خاصة في الصباح الباكر في الأجواء الباردة، وسوف يتوقف الدخان الأبيض عن الظهور بعد تشغيل السيارة والتحرك بها.

دخان أبيض في الصباح

لكن في حال عدم توقف الدخان الأبيض من عادم السيارة بعد فترة طويلة من تشغيل السيارة والتحرك بها قد يعد هذا مؤشر لوجود تسريب لسائل التبريد داخل غرف احتراق المحرك.

وحسب الخبراء، قد يعد السبب الرئيسي لهذا الدخان هو تلف الفاصل بين رأس المحرك وكتلة المحرك الرئيسية، وقد يؤدي هذا العطل إلى تكلفة مالية مرتفعة لذلك يجب صيانة السيارة في أسرع وقت لتجنب تغيير محرك السيارة.

دخان عادم السيارة باللون الأزرق

ويصاحب الدخان الصادر من عادم السيارة باللون الذي يميل للأزرق الفاتح رائحة احتراق كريهة.

ويعد السبب الأساسي لهذا العطل هو احتراق الزيت داخل المحرك، قد تتشابه هذه المشكلة مع المشكلة السابقة، حيث يبدأ محرك السيارة بخلط الزيت داخل غرف الاحتراق بسبب الفاصل بين غطاء المحرك وكتلة المحرك الأساسية، أو من الصمامات.

وقد يكون سبب ذلك أيضاً هو زيادة الزيت داخل محرك السيارة مما قد يتسبب في صدور هذا الدخان، ويشير بعض خبراء السيارات أن المشكلة قد تكون بسبب تلف الشاحن التوربيني في السيارات المزودة بمحرك تربو، ويجب الإسراع في إصلاح هذه الأعطال في أقرب وقت لتجنب خسارة محرك السيارة.

دخان باللون الرمادي والأسود

لكن اللون الرمادي أيضاً قد يكون بسبب احتراق الزيت داخل محرك السيارة، لنفس الأسباب السابقة، وقد تكون المشكلة أيضاً من الشاحن التوربيني، ولكن في هذه الحالة قد تكون المشكلة مازالت في بداياتها.

ويشير دخان العادم باللون الأسود إلى احتراق زائد للوقود داخل محرك السيارة، وقد تكمن المشكلة في البداية إلى تلف رشاشات الوقود بداخل المحرك، أو قد تكون المشكلة بسبب فلتر الهواء التالف.

ويؤكد الخبراء، أهمية فحص نظام حقن الوقود داخل المحرك، و فلتر هواء المحرك، بالإضافة إلى وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك والتي قد تتسبب في خلط خاطئ للوقود والهواء بداخل المحرك بسبب تلف إحدى الحساسات.

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الكلمات الدلالية:
أعطال السيارة السيارة دخان السيارة لون العادم

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