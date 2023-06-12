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مشهد صادم.. خنازير تتجول في شوارع دولة عربية تسبب الهلع بين السكان

مشهد صادم.. خنازير تتجول في شوارع دولة عربية تسبب الهلع بين السكان

مشهد صادم.. خنازير تتجول في شوارع دولة عربية تسبب الهلع بين السكان
١٢:٥٥:٠٥ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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 تواصل – فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام أردنية، فيديو أثار الصدمة لخنازير تتجول في أحد شوارع مناطق “إربد”.

خنازير بحي سكني:

وفي التفاصيل، شهدت منطقة ناطفة غرب محافظة إربد بالأردن، ظهور خنازير برية بين الأحياء السكنية.

وتسببت الخنازير بحالة من الذعر والهلع لسكان المنطقة الذين طالبوا عبر “رؤيا” الجهات المعنية بالوقوف على الأمر، تفاديا من وقوع إصابات وأضرار.

وأشاروا إلى أنهم لن يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، نتيجة لظهور هذه الحيوانات ما قد يهدد حياتهم خصوصا الأطفال وكبار السن.

 

واقعة مماثلة:

وفي واقعة مماثلة سابقة، وثقت مقاطع فيديو قطعان كاملة من الخنازير البرية الباحثة عن القمامة في شوارع العاصمة الإيطالية روما.

وأظهرت الفيديوهات التي تم تداولها، مجموعات من 10 إلى 30 خنزيرا بين صغير وكبير في المتنزهات الشاسعة المحيطة بالمدينة، وفي الشوارع المزدحمة بحركة المرور بحثا عن الطعام في صناديق القمامة بالعاصمة.

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم فإن مقاطع مصورة للخنازير البرية على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مألوفة، حيث يلتقط قاطنو روما الغاضبون الصور باستمرار للخنازير.

ونوه الموقع أنه في الوقت، الذي تستعد فيه روما لإجراء انتخابات محلية نهاية الأسبوع المقبل، استخدم “غزو الخنازير البرية” سلاحا سياسيا لمهاجمة العمدة فيرجينيا راجي بسبب مشكلات القمامة المتكدسة في المدينة.

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