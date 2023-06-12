3 مليارات ريال في الاكتتابات الجديدة بسوق الأسهم

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انطلقت مرحلة اكتتاب الأفراد نهاية مايو الماضي بدءا من شركة الموارد للقوى البشرية والمرابحة المرنة، فيما انتهى الأسبوع الماضي اكتتاب الأفراد في شركة المطاحن الأولى، أي إن فترة الإكتتاب للطروحات الأربعة لم تتجاوز 11 يوما.

أسهم بثلاثة مليارات ريال

وفي الوقت نفسه، ضخ الأفراد نحو ثلاثة مليارات ريال للحصول على أسهم في الشركات الأربع المطروحة، ليصل حجم التغطية نحو 10.6 مرة “1060 %” من قيمة الطروحات الأربعة البالغة 285.9 مليون ريال، وهي الحصص المخصصه لهم.

والشركات الأربع المزمع طرحها في السوق الرئيسة “تاسي” هي الموارد للقوى البشرية، المرابحة المرنة، جمجوم فارما، وأخيرا المطاحن الأولى حسب “الاقتصادية”.

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أعلى نسبة تغطية للأفراد

أتي الطروحات في وقت تشهد السوق تراجعا في السيولة المتداولة خلال العام الجاري، إذ بلغ متوسطها اليومي 5.6 مليار ريال في مايو، بعد أن وصلت إلى 3.88 مليار ريال في فبراير الماضي.

ووفقا للرصد، فإن طرح شركة الموارد للقوى البشرية سجل أعلى نسبة تغطية للأفراد من بين الطروحات الأربع، بعد بلوغ التغطية 16.4 مرة “1645 في المائة”، إذ ضخ الأفراد نحو 473.7 مليون ريال، مقارنة بحجم الطرح البالغ 28.8 مليون ريال.