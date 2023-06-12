الدفاع المدني يحرر يد طفلة علقت في خلاط بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء أمس الإثنين، تحرير يد طفلة صغيرة علقت في خلاط .

تحرير يد طفلة علقت بخلاط

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر” : “أن مدني الرياض حرر يد طفلة علقت في خلاط، بوساطة فرق الإنقاذ في داخل المستشفى، وهي بصحة جيدة – ولله الحمد”.

وقبل ساعات باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر، مساء اليوم ، إنقاذ 4 أشخاص إثر حريق في شقة بمبنى سكني.

مدني الخبر ينقذ 4 أشخاص

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ 4 أشخاص ولا إصابات، بفضل الله.

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وإصابة شخص.. “مدني القصيم” يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني القصيم تمكن من إخماد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها.

إصابة شخص تم نقله للمستشفى

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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