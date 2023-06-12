الفرق بين الخطوط السعودية وطيران الرياض.. وزير النقل يوضح

تواصل – فريق التحرير:

يتسائل البعض عن الفرق بين الخطوط السعودية وطيران الرياض، وهو ما كشف عنه وزير النقل صالح الجاسر.

وزير النقل:

وقال الوزير خلال لقاء على قناة العربية : “طيران الرياض مركز عملياته الرياض، وسيربط الرياض بجميع مدن المملكة والعالم”.

وأوضح “صالح الجاسر” أن : “طيران الخطوط السعودية، سيربط جدة بمدن المملكة والعالم”.

ومؤخرًا، أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة (لا تتطلب الخبرة) في مقرها الرئيسي بمدينة (جدة) وفي (الرياض) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية

– أخصائي سلامة وأمن وجودة (لحملة البكالوريوس – لا يشترط الخبرة)

– أخصائي تقنية معلومات (لحملة البكالوريوس – لا يشترط الخبرة)

– أخصائي مالية (لحملة البكالوريوس – لا يشترط الخبرة)

– طاقم طائرة (وظائف متعددة – لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى – لا يشترط الخبرة)

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة (جميع الأقسام)

– الدبلوم (كافة التخصصات)

– البكالوريوس

المزايا:

– راتب شهري تنافسي.

– بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).

– بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).

– تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

– قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا، ويمكن التقديم من خلال الروابط التالية:

– وظيفة (أخصائي سلامة وأمن وجودة): إضغط هنا

– وظيفة (أخصائي تقنية معلومات): إضغط هنا

– وظيفة (أخصائي مالية): إضغط هنا

– وظائف (طاقم طائرة – رجال): إضغط هنا

اقرأ أيضا:

بشرى سارة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف بعدة مناطق