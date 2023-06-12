الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
البرهان يرفض لقاء حميدتي.. وآلاف القتلى والجرحى والنازحين في دارفور
تعرف على دلالات ألوان الدخان الصادر من عادم السيارة
مشهد يفوق الوصف.. ببغاء يفتح الصنبور عدة مرات لهذا السبب
فيضانات تغرق شوارع باريس ولندن.. وشلل في طريق رئيسية
بعد منع إعلامية كويتية من دخول بيروت.. سفارة لبنان في الكويت تشيد بهذا الأمر
3 مليارات ريال في الاكتتابات الجديدة بسوق الأسهم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فيضانات تغرق شوارع باريس ولندن.. وشلل في طريق رئيسية

فيضانات تغرق شوارع باريس ولندن.. وشلل في طريق رئيسية

فيضانات تغرق شوارع باريس ولندن.. وشلل في طريق رئيسية
٠١:٠٩:٢٥ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيضانات عارمة، أغرقت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وتسببت في قطع الطريق في الشوارع الجانبية والرئيسة.

عواصف عنيفة

وضربت عواصف عنيفة مدينة إيل دو فرانس أول أمس الأحد، فيما تلقت الجهات المعنية بلاغات بوجود فيضانات من أماكن مختلفة بما في ذلك باريس.

وتأثرت حركة المرور بالطقس السيئ، فيما صدرت تحذيرات من هبوب عواصف رعدية أمس الإثنين، حسب “العين الإخبارية”.

وكشف موقع “Meteo Express” الفرنسي عن سقوط 20 ملم من الأمطار في 10 دقائق فقط، ما سبب لاحقًا فيضانات غمرت بمياهها بعض محطات القطارات في جميع أنحاء العاصمة باريس.

اقرأ أيضا:

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات هايتي إلى 51 قتيلاً

العاصمة البريطانية تغرق

وفي لندن، كافح المارة مياه الفيضانات لقضاء مصالحهم صباحًا، وفي المساء، أثناء عودتهم لمنازلهم، تعرضوا لعواصف رعدية اجتاحت أنظمة الصرف الصحي.

وكشفت صحيفة “The Telegragh”، أن أحد فرق الإطفاء في العاصمة البريطانية، تلقت بلاغات بعدد من الفيضانات، حتى توجهت للمواقع المتضررة.

وصدرت تحذيرات من العواصف الرعدية والأمطار بدايةً من الساعة 12 ظهرًا حتى 9 مساءً بتوقيت لندن، غطي كذلك أجزاء من اسكتلندا، وإيرلندا الشمالية، ومعظم جنوب إنجلترا، وويلز.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن مدينة ميدلاندز من المحتمل أن تتعرض لفيضانات تغمر المنازل والشركات على حد سواء.

الكلمات الدلالية:
السلطات الفرنسية باريس شوارع لندن تغرق فيضانات غزيرة

مواد ذات صلة

المزيد
مؤتمر وزير التعليم يعلق الدراسة «جزئياً» في جامعة أم القرى فرع العابدية

مؤتمر وزير التعليم يعلق الدراسة «جزئياً» في جامعة أم القرى فرع العابدية

١٢:٢٧ ص، الثلاثاء، ٠٢ فبراير ٢٠١٦
عضو شورى: عملت سائقا عند عائلة ونشأت في أسرة فقيرة

عضو شورى: عملت سائقا عند عائلة ونشأت في أسرة فقيرة

١٢:٤٢ ص، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠١٦
مواطن يوثق تجاوز شاحنات لمسارها المحدد على طريق «الرياض – الدمام» (فيديو)

مواطن يوثق تجاوز شاحنات لمسارها المحدد على طريق «الرياض – الدمام» (فيديو)

١١:٥٩ م، الأثنين، ١٥ مايو ٢٠١٧
استياء وسط المتقدمات على الوظائف النسائية لتعطل «جدارة».. وتمديد التقديم حتى الثلاثاء

استياء وسط المتقدمات على الوظائف النسائية لتعطل «جدارة».. وتمديد التقديم حتى الثلاثاء

٠٤:٢٠ م، الجمعة، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *