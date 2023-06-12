فيضانات تغرق شوارع باريس ولندن.. وشلل في طريق رئيسية

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيضانات عارمة، أغرقت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وتسببت في قطع الطريق في الشوارع الجانبية والرئيسة.

عواصف عنيفة

وضربت عواصف عنيفة مدينة إيل دو فرانس أول أمس الأحد، فيما تلقت الجهات المعنية بلاغات بوجود فيضانات من أماكن مختلفة بما في ذلك باريس.

وتأثرت حركة المرور بالطقس السيئ، فيما صدرت تحذيرات من هبوب عواصف رعدية أمس الإثنين، حسب “العين الإخبارية”.

وكشف موقع “Meteo Express” الفرنسي عن سقوط 20 ملم من الأمطار في 10 دقائق فقط، ما سبب لاحقًا فيضانات غمرت بمياهها بعض محطات القطارات في جميع أنحاء العاصمة باريس.

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العاصمة البريطانية تغرق

وفي لندن، كافح المارة مياه الفيضانات لقضاء مصالحهم صباحًا، وفي المساء، أثناء عودتهم لمنازلهم، تعرضوا لعواصف رعدية اجتاحت أنظمة الصرف الصحي.

وكشفت صحيفة “The Telegragh”، أن أحد فرق الإطفاء في العاصمة البريطانية، تلقت بلاغات بعدد من الفيضانات، حتى توجهت للمواقع المتضررة.

وصدرت تحذيرات من العواصف الرعدية والأمطار بدايةً من الساعة 12 ظهرًا حتى 9 مساءً بتوقيت لندن، غطي كذلك أجزاء من اسكتلندا، وإيرلندا الشمالية، ومعظم جنوب إنجلترا، وويلز.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن مدينة ميدلاندز من المحتمل أن تتعرض لفيضانات تغمر المنازل والشركات على حد سواء.