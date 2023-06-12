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استشاري يوضح 3 أسباب للطلاق ويوجه نصائح مهمة للزوجين

استشاري يوضح 3 أسباب للطلاق ويوجه نصائح مهمة للزوجين

استشاري يوضح 3 أسباب للطلاق ويوجه نصائح مهمة للزوجين
٠١:٠١:٥٤ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، بأهمية دراسة آيات القرآن الكريم والآحاديث النبوية الشريفة التي تتعلق بالحياة الأسرية، والتأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن.

نصائح مهمة للزوجين

وقال السلمان، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن من أسباب كثرة الطلاق قلة إلمام الزوج والزوجة بالأحكام الشرعية للزواج ، وعدم إلمامهم بفقه الأسرة ، واعتمادهم على معلومات يسيرة ألموا بها من اطلاعهم المحدود ، أو من خلال معايشتهم مع والديهم”.

وأضاف السلمان “ورد الكثير من الآيات والأحاديث حول الحياة الأسرية ؛ ينبغي أن يفهمها بعمق كل زوج وزوجة”.

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ممارسات وسلوكيات سلبية

وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، من بعض الممارسات والسلوكيات التي تدمر جودة الحياة الزوجية وتؤثر سلبا على الحوار بين الزوجين.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية ، ولحل المشكلات ، وللتخطيط لمستقبل الأسرة ، ولمزيد من التناغم والانسجام بين الزوجين”.

ممارسات وسلوكيات سلبية

وأوضح السلمان، أن أن هناك ممارسات وسلوكيات سلبية تضر بالحوار الهادئ وجودة الحياة بين الزوجين كالتالي:

– العناد

– الصمت والخرس الزوجي

– النقد اللاذع

– الألفاظ النابية

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وأكد د. عبدالله السلمان أن هذه الممارسات والسلوكيات كلها وغيرها مرفوضة أثناء الحوار، مشددا على أن انتقاء الكلمات وردود الأفعال أمر مطلوب ومهم جدا بين الزوجين.

أهمية الحوار بين الزوجين

وفي وقت سابق، لفت المستشار الأسري د. عبدالله السلمان إلى أهمية الحوار بين الزوج والزوجة لمواجهة المشكلات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية.

حل الخلافات الزوجية

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الخلافات بين الأزواج تكون مثل نار تحت الرماد ؛ ثم تنفجر لأتفه الأسباب لأنك كتمت أو صمت أمام الأسباب الكبرى”.

وأضاف السلمان، موجهاً حديثه للزوجين، “لا تؤجلا حل خلافاتكما حتى تتراكم بل تخلصا منها أولاً بأول بلطف وود”.

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