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116 وظيفة للدبلوم فأعلى عبر “سدايا”
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116 وظيفة للدبلوم فأعلى عبر “سدايا”

116 وظيفة للدبلوم فأعلى عبر “سدايا”

116 وظيفة للدبلوم فأعلى عبر “سدايا”
١٢:١١:٢٩ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن طرح 116 وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل أمن سيبراني
– مهندس ضمان جودة التطبيقات
– مدير قسم تطوير التطبيقات الأمنية
– محلل بيانات
– مصمم حلول
– مصمم جرافيك
– مهندس دعم
– خبير ادارة أمن النظام الرئيسي
– مدير نظام أول
– خبير ادارة البريد الكتروني
– خبير ادارة الهويات والصلاحيات
– مهندس شبكات
– مساعد اداري
– مدير مشروع
– مهندس حلول أول
– خبير حماية الوصول لأصول
– مهندس حلول
– خبير ادارة الدليل الحيوي
– مطور برمجيات
– استشاري قواعد بيانات
– مستشار تشغيل التطبيقات آي آي أس
– مستشار تشغيل التطبيقات
– مستشار حماية قواعد البيانات لنظام زد أو أس
– مهندس تطبيقات أول
– مستشار أعمال
– مهندس جودة أول
– مهندس نظم معلومات
– مستشار قواعد بيانات
– مدير مشروع أول
– مستشار أعمال أول
– مهندس تطبيقات
– مهندس بيانات
– مدير ادارة هندسة البيانات
– خبير التخزين أول
– أخصائي الأصول
– (وظائف أخرى)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– علوم الكومبيوتر
– الموارد البشرية
– نظم المعلومات الادارية
– التصميم الجرافيكي
– هندسة الحاسب
– الأنظمة
– نظم معلومات حاسب
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسوب
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– هندسة الإلكترونيات
– هندسة الاتصالات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– تقنية معلومات
– نظم معلومات
– دعم فني
– حاسب آلي
– أمن سيبراني
– تشغيل حاسب

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التاليإضغط هنا

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