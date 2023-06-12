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السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال والمنع من دخول المملكة.. تحذير أمني عاجل لهؤلاء

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السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال والمنع من دخول المملكة.. تحذير أمني عاجل لهؤلاء

السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال والمنع من دخول المملكة.. تحذير أمني عاجل لهؤلاء

السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال والمنع من دخول المملكة.. تحذير أمني عاجل لهؤلاء
١١:٤٥:١١ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أكد الأمن العام أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصًا دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج سيعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر.

وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

عقوبة الناقل:

وشدد على أن عقوبة الناقل ستتضمن المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
اخباتر السعودية الأمن العام الحجاج السعودية اليوم ترحيل موسم الحج وافدين

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