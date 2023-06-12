مشهد مرعب.. الرياح تقذف الناس في الهواء بالصين

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مرعبا، بسبب سرعة الرياح الفائقة في الصين، والتي قذفت الناس في الهواء.

رياح عنيفة بالصين:

وبحسب ما تم تداوله، فقد تعرضت مقاهي ومطاعم شعبية مفتوحة في مقاطعة “خوبي” الصينية لرياح قوية.

وعقب هبوب الرياح، قام مالكوها بالتمسك بأعمدة المظلة الكبيرة فوقهم حتى لا تطير لكنها طارت وطار البعض معها، حيث تم نقل المصابين للمستشفى ولم ترد وفيات في هذه الحادثة.

طاقة الرياح:

يذكر أن مجلس طاقة الرياح العالمي، كان قد أصدر تقريرا في وقت سابق أوضح فيه حفاظ الصين على مكانتها المهيمنة في قطاع الرياح.

وأظهر التقرير إضافة الصين 19.7 غيغاواط من القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح.

في حين أضاف الاتحاد الأوروبي 15.6 غيغاواط، مقابل ما يزيد قليلًا على 7 غيغاواط أضافتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

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