هل يوجد نقل كفالة برقم الحدود؟ منصة قوى تتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت منصة قوى – الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة – مع استفسار مواطن بشأن مدى إمكانية نقل كفالة برقم الحدود.

نقل كفالة برقم الحدود

وقال المواطن في سؤال وجهه لمنصة قوى : “هل يوجد نقل كفالة برقم الحدود لمن عليهم بلاغ تغيب برقم الحدود من حوالي سنتين؟”.

وأجابت منصة قوى بقولها : “حياك الله عميلنا العزيز.. لمعرفة الشروط والأحكام لمنصة قوى يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)، و لمعرفة اتفاقية مستوى الخدمة يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)، نتشرف بخدمتكم في قوى”.

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ضوابط بلاغات التغيب

وفي وقت سابق، أوضحت منصة قوى – الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة – ضوابط بلاغات تغيب الموظفين عن العمل.

جاء ذلك في رد عبر حساب منصة قوى في “تويتر”، على شكوى مغرد قال إنه تعرض لبلاغ تغيب عن العمل كيدي.

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وأضاف الموظف في شكواه “طلبت منكم مهلة قصيره لكي أتمكن من نقل كفالتي أو الخروج النهائي، أخبروني ماهي الجهه التي أذهب اليها لرفع الظلم عني؟”.

الفترة الممنوحة للموظف

وأجابت منصة قوى بقولها “عميلنا العزيز، نفيدكم بأنه في حال تجاوز فترة 60 يوم الممنوحة للموظف من وصول الرسالة ولم يتم النقل أو الخروج النهائي سيتم تحول حالة الموظف إلى متغيب ولا يمكن إلغاء الطلب أو التمديد”.

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