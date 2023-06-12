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لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي خلال أسبوعين
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لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي خلال أسبوعين

لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي خلال أسبوعين

لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي خلال أسبوعين
١٠:٤٧:٤٨ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، إن هيئة “الإيغاد” اقترحت لقاء بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، والفريق أول محمد حمدان حميدتي، قائد فوات الدعم السريع، خلال أسبوعين.

وقف إطلاق النار:

وأوضح عقار في تصريحات لقناة الجزيرة، أن اللقاء المقترح بين رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع سيتركز حول وقف إطلاق النار.

وأبان أن التفاوض مع “المتمردين” يجري من أجل مصلحة ‎السودان لإنهاء الأزمة.

تمرد وليس حربًا:

وقال: “ما يحدث في ‎السودان تمرد وليس حربا أهلية والحكومة تسعى لمعالجته.. كما نرحب بالمبادرة الجديدة التي أقرتها إيغاد بشأن السودان”.

وفي وقت سابق، أعلن الميسران، أن القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 يونيو 2023م.

تراجع القتال:

وحسب بيان “الخارجية”، أدى وقف إطلاق النار إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.

عودة العنف:

إلا أن الميسران أعربا عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، ويؤكدان على أن الحل العسكري للصراع غير مقبول ويدينان بشدة تلك الأعمال ويدعوان إلى وقفها فوراً.

وأكدا أنهما في إطار مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني فإنهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفي الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة.

وسيعمل الميسران على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة، وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان.

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الكلمات الدلالية:
البرهان الحرب في السودان السودان حميدتي

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