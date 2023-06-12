لتحسين تجربة أجهزة جوجل.. Android 14 يعتمد مؤشر الماوس الجديد

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كشفت شركة جوجل العملاقة عن أهدافها الرئيسية مع Android 14 عن تحسين تجربة الجهاز اللوحي، في الوقت المناسب لإصدار مجموعة الشاشات الكبيرة الجديدة الخاصة بالشركة؛ Pixel Fold و Pixel Tablet.

اختصارات لوحة مفاتيح الأجهزة

وفي الإصدارات السابقة، كانت قائمة ضخمة جديدة من اختصارات لوحة مفاتيح الأجهزة، ودعم حركات لوحة اللمس، وميزة App Pairs الجديدة لنظام تقسيم الشاشة متعدد المهام، إلى جانب تحسينات أخرى في جودة الحياة للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، وفقًا لما نشره موقع “androidpolice”.

تغيير الماوس الخارجي

أما بالنسبة إلى Android 14 Beta 3، فقد أحدث تغييرًا بسيطًا للأشخاص الذين يستخدمون الماوس الخارجي مع أجهزتهم اللوحية، حسب “sawtbierut”.

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أحدث إصدار تجريبي

وجرى تغيير مؤشر الماوس في أحدث إصدار تجريبي. ففي Android 13 والإصدارات السابقة، كان عبارة عن سهم شديد الزوايا يشبه إلى حد كبير المؤشر على أنظمة التشغيل Windows و macOS وحتى نظام التشغيل Chrome الخاص بشركة Google.