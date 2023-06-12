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“خطبة عرفة بالإشارة” و”المصاحف بلغة برايل”.. خدمات لذوي الإعاقة بالمشاعر المقدسة
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“خطبة عرفة بالإشارة” و”المصاحف بلغة برايل”.. خدمات لذوي الإعاقة بالمشاعر المقدسة

“خطبة عرفة بالإشارة” و”المصاحف بلغة برايل”.. خدمات لذوي الإعاقة بالمشاعر المقدسة

“خطبة عرفة بالإشارة” و”المصاحف بلغة برايل”.. خدمات لذوي الإعاقة بالمشاعر المقدسة
١٠:٤٦:١٤ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم وزارة الحج والعمرة اهتماما غير مسبوق في كافة الجهات، لعامة ضيوف الرحمن ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشرت الوزارة على حسابها في تويتر الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي تتضمن:

1-ترجمة خطبة عرفة بلغة الإشارة.

2- المصاحف بلغة برايل.

3- أقراص ممغنطة بلغة الإشارة.

4- أماكن خاصة في صحن المطاف.

5- أماكن خاصة داخل الحرمين.

6- ممشى ومسار خاص بالعربات.

7- عربات ومرافقين مخصصين.

مطارات المملكة:

أعلنت مطارات المملكة استكمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك عبر 6 مطارات وأكثر من 100 ناقل جوي مشارك.

السفر في موسم الحج:

وحسب فيديو بثته قناة “الإخبارية” تبلغ الحركة الإجمالية المتوقعة للسفر الجوي خلال موسم الحج، أكثر من 15 مليون مسافر.

وفي وقت سابق، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الثالث على التوالي.

وأضاف أن ذلك يأتي تزامنًا مع الاستعدادات التي تقوم بها المملكة استقبالًا لموسم حج هذا العام 1444 هـ، فإن الحملة تهدف إلى:

1 – رفع كفاءة شبكة الطرق الطويلة ومستوى السلامة.

2 – توفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية لأداء مناسك الحج وللمسافرين والزوار ومستخدمي شبكة الطرق.

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الكلمات الدلالية:
المشاعر المقدسة المصحف الشريف ذوي الإعاقة لغة برايل

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