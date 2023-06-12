التقديم ينتهي قريبا.. وظائف شاغرة بهيئة المساحة

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أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

الوظائف:

– إخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.

– إخصائي قانوني مساعد.

– باحث.

– إخصائي تقييم الثغرات مساعد.

– إخصائي مخاطر أمن سيبراني مساعد.

– فني مونتاج.

– أخصائي جودة مساعد.

– مُترجم مساعد.

– فني دعم تقنية معلومات.

– مطور برامج مساعد.

– إخصائي أمن سيبراني.

– إخصائي استثمار مساعد.

– إخصائي مبيعات.

– مدير قواعد بيانات.

– أخصائي إدارة قواعد بيانات.

– إخصائي إدارة مخاطر مساعد.

– أخصائي إدارة قواعد بيانات مساعد.

– فني مساحة.

– مساعد فني مساحة.

– مساح جيوديسي.

– إخصائي جغرافيا مساعد.

– مأمور وثائق ومحفوظات ومخطوطات.

– مساعد فني طباعة.

– مهندس مساحة.

– مصمم جرافيك مساعد.

– باحث مساعد.

– إخصائي قانوني مساعد.

التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية.

– إدارة الاعمال.

– قانون.

– تربية خاصة.

– الأمن السيبراني.

– الحاسب الآلي.

– جرافيكس ووسائط متعددة.

– إدارة عامة.

– إدارة الجودة.

– الإدارة الصناعية.

– اللغات والترجمة.

– الآداب واللغة.

– دعم فني حاسب آلي.

– الأمن السيبراني.

– الاقتصاد العام.

– اقتصاد الأعمال.

– التمويل والاستثمار.

– المخاطر والتأمين.

– الإدارة المالية.

– التسويق.

– المعلومات الجيومكانية.

– إدارة المخاطر.

– مساحة.

– نظم المعلومات الجغرافية.

– الجيومكانية.

– جغرافيا.

– وثائق ومحفوظات.

– هندسة المساحة.

– جرافيكس و وسائط متعددة.

– صحافة.

– إعلام.

– علاقات عامة.

– إدارة عامة.

– خدمة اجتماعية.

– التأمين.

– محاسبة.

– تسويق.

– أو ما يعادله.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا، وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/11/27هـ الموافق 2023/06/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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