الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
التقديم ينتهي قريبا.. وظائف شاغرة بهيئة المساحة
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التقديم ينتهي قريبا.. وظائف شاغرة بهيئة المساحة

التقديم ينتهي قريبا.. وظائف شاغرة بهيئة المساحة

التقديم ينتهي قريبا.. وظائف شاغرة بهيئة المساحة
١٠:٤٣:٣٦ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

الوظائف:

– إخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.
– إخصائي قانوني مساعد.
– باحث.
– إخصائي تقييم الثغرات مساعد.
– إخصائي مخاطر أمن سيبراني مساعد.
– فني مونتاج.
– أخصائي جودة مساعد.
– مُترجم مساعد.
– فني دعم تقنية معلومات.
– مطور برامج مساعد.
– إخصائي أمن سيبراني.
– إخصائي استثمار مساعد.
– إخصائي مبيعات.
– مدير قواعد بيانات.
– أخصائي إدارة قواعد بيانات.
– إخصائي إدارة مخاطر مساعد.
– أخصائي إدارة قواعد بيانات مساعد.
– فني مساحة.
– مساعد فني مساحة.
– مساح جيوديسي.
– إخصائي جغرافيا مساعد.
– مأمور وثائق ومحفوظات ومخطوطات.
– مساعد فني طباعة.
– مهندس مساحة.
– مصمم جرافيك مساعد.
– باحث مساعد.
– إخصائي قانوني مساعد.

التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية.
– إدارة الاعمال.
– قانون.
– تربية خاصة.
– الأمن السيبراني.
– الحاسب الآلي.
– جرافيكس ووسائط متعددة.
– إدارة عامة.
– إدارة الجودة.
– الإدارة الصناعية.
– اللغات والترجمة.
– الآداب واللغة.
– دعم فني حاسب آلي.
– الأمن السيبراني.
– الاقتصاد العام.
– اقتصاد الأعمال.
– التمويل والاستثمار.
– المخاطر والتأمين.
– الإدارة المالية.
– التسويق.
– المعلومات الجيومكانية.
– إدارة المخاطر.
– مساحة.
– نظم المعلومات الجغرافية.
– الجيومكانية.
– جغرافيا.
– وثائق ومحفوظات.
– هندسة المساحة.
– جرافيكس و وسائط متعددة.
– صحافة.
– إعلام.
– علاقات عامة.
– إدارة عامة.
– خدمة اجتماعية.
– التأمين.
– محاسبة.
– تسويق.
– أو ما يعادله.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا، وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/11/27هـ الموافق 2023/06/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
فرص هيئة المساحة وظائف وظائف شاغرة

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