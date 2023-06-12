متى يتم صرف الدعم بعد القبول في التوطين؟ الموارد البشرية توضح

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم صرف دعم التوطين للمستفيدين بعد قبول الطلب ودراسته واعتماده نهاية كل شهر ميلادي.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال استفسر عن موعد صرف الدعم للمقبولين في التوطين.

وأجابت الوزارة بقولها: “بعد قبول الطلب ودراسته واعتماده ، فإنه عادة ما يكون الصرف نهاية كل شهر ميلادي”.

توطين 7 أنشطة اقتصادية

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من 1444/11/23هـ الموافق 2023/06/12، بعد انتهاء فترة السماح المحددة.

ويتضمن توطين منافذ البيع بنسبة 70% في الأنشطة التالية:

1- منافذ بيع معدات الأمن والسلامة.

2- منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور.

3- منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة.

4- منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة.

5- منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية.

6- منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات.

7- منافذ بيع معدات وأدوات التغليف.

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أبرز المهن الموطنة

وستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة مدير فرع ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء لتوفير أكثر من 12 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات.

ويأتي توطين هذه المنافذ في الأنشطة المذكورة في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة بوزارة التجارة.وقالت الوزارة إنها تعاونت مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في توطين منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات، والذي يتضمن مرحلتين.

وأضافت: المرحلة الأولى بنسبة 50% والمرحلة الثانية بنسبة 100%.

حيث ستكون أبرز المهن الموطنة هي مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة، ومشرف مالي، ومشرف موقع، ورئيس مسار.

إضافة إلى فني فحص، ومساعد فني فحص، وفني صيانة، وفني استعلامات، ومدخل بيانات، لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين.

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