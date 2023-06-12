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مليشيا الحوثي تواصل عملية استدراج وتجنيد الأطفال
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مليشيا الحوثي تواصل عملية استدراج وتجنيد الأطفال

مليشيا الحوثي تواصل عملية استدراج وتجنيد الأطفال

مليشيا الحوثي تواصل عملية استدراج وتجنيد الأطفال
١٠:٣٣:٣٠ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية عملية استدراج وتجنيد الأطفال وتفخيخ عقولهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وشعارات الموت والحقد والكراهية المستوردة.

أوضاع إنسانية كارثية

وحسب وزير الثقافة اليمني، معمر الإرياني، يحدث ذلك رغم دعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يقاسيها المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وشارك الإرياني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، يوثق تجنيد عشرات الأطفال ضمت صفوف المليشيا الإرهابية.

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وفي وقت سابق، أقدمت المليشيا الحوثية على اختطاف أربعة مدنيين بينهم مُسن وقاصر من منزلهما في “ذي مناحب” بمديرية الشعر محافظة إب وسط اليمن.

مسن وطفل:

وقال رئيس منظمة رصد للحقوق والحرية عرفات حمران – حسب عكاظ- “أقدم القيادي الحوثي المنتحل صفة مدير أمن مديرية الشعر أبو محمد عبدالرزاق الديلمي على اقتحام قرية ذي مناحب وخطف أربعة من أسرة واحدة بينهم مسن مريض (70 عاماً) وطفل (15 عاماً) على خلفية رفضهم التنازل لقيادي حوثي عن أرضهم».

وبيّن أن المليشيا لم تكتفِ بذلك بل اعتدت على النساء والأطفال في المنطقة ونهبت الأموال والممتلكات.

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أخبار اليمن تجنيد الأطفال اليمنيين معمر الإرياني مليشيا الحوثي

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