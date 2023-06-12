الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي خلال أسبوعين
هل يوجد نقل كفالة برقم الحدود؟ منصة قوى تتفاعل
“خطبة عرفة بالإشارة” و”المصاحف بلغة برايل”.. خدمات لذوي الإعاقة بالمشاعر المقدسة
لتحسين تجربة أجهزة جوجل.. Android 14 يعتمد مؤشر الماوس الجديد
شاهد.. هطول أمطار غزيرة على جازان
التقديم ينتهي قريبا.. وظائف شاغرة بهيئة المساحة

الرئيسية

 /

محليات

 /

للعمل في الرياض.. تقويم التعليم والتدريب تعلن عن حاجتها لموظفين

للعمل في الرياض.. تقويم التعليم والتدريب تعلن عن حاجتها لموظفين

للعمل في الرياض.. تقويم التعليم والتدريب تعلن عن حاجتها لموظفين
٠٩:٥٦:١٢ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مراقب مقر اختبارات المحوسبة ينبع.

أخصائي اختبارات وقياس.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة الاحساء.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة الخفجي.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة الدمام.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة الجبيل.

اخصائي ميزانية.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة ينبع.

مشرف الإلتزام للأمن السيبراني.

أخصائي اعتماد.

والمزيد …

عن الهيئة:

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تقويم التعليم فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
للحد من انتشار كورونا.. تنبيه مهم من السفارة في بلجيكا للمواطنين

للحد من انتشار كورونا.. تنبيه مهم من السفارة في بلجيكا للمواطنين

٠١:٤٨ ص، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠
بشرى سارة من «النقد» لعملاء البنوك المحجوز على حساباتهم 

بشرى سارة من «النقد» لعملاء البنوك المحجوز على حساباتهم 

١٠:٢٨ م، الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٠
وفاة وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق مكة

وفاة وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق مكة

١٠:١٢ م، الخميس، ١٥ مايو ٢٠١٤
(المالية) تستنجد بإمارة مكة لحمايتها من تعدّيات رجال الأعمال

(المالية) تستنجد بإمارة مكة لحمايتها من تعدّيات رجال الأعمال

١١:٢١ ص، الأحد، ٠١ سبتمبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *