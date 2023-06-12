للعمل في الرياض.. تقويم التعليم والتدريب تعلن عن حاجتها لموظفين

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مراقب مقر اختبارات المحوسبة ينبع.

أخصائي اختبارات وقياس.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة الاحساء.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة الخفجي.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة الدمام.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة الجبيل.

اخصائي ميزانية.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة ينبع.

مشرف الإلتزام للأمن السيبراني.

أخصائي اعتماد.

والمزيد …

عن الهيئة:

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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