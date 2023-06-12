تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى هذه الدول من دخول المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة السياحة، اليوم الإثنين، عن تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة الشنغن الدخول إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها: “أن الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة”.

لائحة التأشيرات الجديدة

وأضافت وزارة السياحة، أن لائحة التأشيرات المعدلة تمنح استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من أمريكا أو بريطانيا أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن تكون مفعلة.

تطوير الخدمات السياحية

في سياق متصل، أوضح أحمد الخطيب، وزير السياحة، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنه بإمكان حاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن) والمملكة المتحدة، والمقيمين فيها من استخراج التأشيرة السياحية الالكترونية”.

وأضاف “يأتي ذلك ضمن جهود المملكة الرامية لتطوير الخدمات السياحية وتسهيل دخول الزوار، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية”.

اقرأ أيضا:

إنشاء نيابات السياحة في المطارات.. تعمل على مدار الساعة وهذه أهدافها