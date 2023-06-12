الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. بشرى لمستفيدي الضمان قبل العيد ومفاجأة أسعار الأضاحي في الطائف
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أهم 10.. بشرى لمستفيدي الضمان قبل العيد ومفاجأة أسعار الأضاحي في الطائف

أهم 10.. بشرى لمستفيدي الضمان قبل العيد ومفاجأة أسعار الأضاحي في الطائف

أهم 10.. بشرى لمستفيدي الضمان قبل العيد ومفاجأة أسعار الأضاحي في الطائف
١١:٠٧:٥٧ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

5 حالات يمكن فيها قبول أعذار الطلاب المتغيبين عن الاختبارات

كشفت وزارة التعليم عن 5 أعذار يمكن قبولها من الطلاب المتغيبين عن الاختبارات، والتي تتضمن:.. المزيد هنا

“الحري” بـ 2300 ريال.. مفاجأة في أسعار الأضاحي خلال مزاد علني بسوق الطائف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمزاد علني عن أسعار الأضاحي في سوق الطائف المركزي.. المزيد هنا

مُخبأة بطريقة لا تخطر على بال.. جمرك ميناء جدة يُحبط تهريب 480 ألف حبة محظورة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 480,000 حبة خاضعة للرقابة الطبية،. المزيد هنا

تراجع جديد في أسعار النفط .. و”برنت” عند 73 دولارا للبرميل

تراجع سعر خام القياس العالمي “برنت” اليوم في التعاملات الآجلة بنسبة 2.19 في المئة… المزيد هنا

الموارد البشرية تعلن موعد بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها بدأت بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس.. المزيد هنا

بشرى سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم للمطلقة

قال حساب المواطن، إن حالة السكن ونوع السكن لاتؤثر على صرف الدعم للمستفيدين.. المزيد هنا

موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية.. المزيد هنا

“الموارد البشرية”: بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة.. المزيد هنا

الموارد البشرية - تقديم اوراق - اعانات

تحمل سمومًا بدلاً من البروتين.. 8 خطوات لتجنب شراء أضحية مهرمنة أو مريضة

قد تتعرض المواشي  والأغنام أثناء التربية لأمراض كثيرة، منها 5 أمراض شهيرة تصيب الثروة الحيوانية تحديدًا.. المزيد هنا

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اخبار السعودية اسعار الاضاحي الضمان الاجتماعي حساب المواطن نشرة تواصل

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