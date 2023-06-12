الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته
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استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته

استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته

استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته
٠٩:٠٥:٣٨ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استبدلت إدارة شؤون المصاحف برئاسة شؤون الحرمين أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف؛ وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ.

تنفيذ عملية استبدال المصاحف

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد الندوي، أنه وتزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من الحجاج، تم تنفيذ عملية استبدال المصاحف من جميع المصليات داخل المسجد الحرام ومصليات الرواق السعودي، بمصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية).

كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير)، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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الخطة التشغيلية

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إقامة لقاء إعلاميا لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك يوم الخميس الموافق 12/11/1444هـ.

وسيتم في اللقاء استعراض ملامح الخطة التشغيلية، والخدمات والبرامج التي أعدتها الرئاسة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم استبدال نسخ المصحف الشريف شؤون الحرمين موسم الحج

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