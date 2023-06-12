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وزير الطاقة يجتمع مع نظيره الكازاخستاني ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين

وزير الطاقة يجتمع مع نظيره الكازاخستاني ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين

وزير الطاقة يجتمع مع نظيره الكازاخستاني ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين
٠٨:٤٣:٤٩ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، اجتماعًا مع معالي وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان ألماسآدام ساتكالييف؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، إلى جانب مناقشة تطورات أوضاع سوق الطاقة العالمية.

مذكرة تفاهم:

وخلال الاجتماع، وقع سمو وزير الطاقة مع الوزير الكازاخستاني مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان تشمل تشجيع التعاون في مجالات البترول ومشتقاته، والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

كما تتضمن المذكرة تنمية الشراكات النوعية بينهما لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، والتعاون في تطوير الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية في قطاعات مختلفة، والتعاون في مجالات الطاقة المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الرياض كازخستان وزير الطاقة

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