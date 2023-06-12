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عظام وجماجم عمرها 80 عاما تظهر في أوكرانيا.. ما قصتها؟
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عظام وجماجم عمرها 80 عاما تظهر في أوكرانيا.. ما قصتها؟

عظام وجماجم عمرها 80 عاما تظهر في أوكرانيا.. ما قصتها؟

عظام وجماجم عمرها 80 عاما تظهر في أوكرانيا.. ما قصتها؟
٠٨:٠٢:٢١ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ظهرت عظام وجماجم يعود عمرها لـ 80 عاما مضت تقريبا في أوكرانيا بعد تدمير سد محطة كاخوفكا قبل 6 أيام.

عظام وجماجم في أوكرانيا

وتسبب تدمير السد في فيضان نهر “دنيبر” فظلت مياهه تمر وتفيض على ضفتيه حتى وصلت لمقابر العساكر الألمان الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية فجرفتها المياه وظهرت عظام وجماجم الجنود الذين ماتوا قبل 80 عام.

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وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة، أن أوكرانيا تمكنت من استعادة 3 بلدات وقريتين صغيرتين على محور دونيتسك خلال 24 ساعة، وفقا لـ”العربية”.

التحقيق في تدمير سد نوفا كاخوفكا

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن العمل بدأ بالفعل في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في تدمير سد نوفا كاخوفكا والفيضان الهائل الذي أحدثه.

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وقال زيلينسكي في خطاب له: “إن ممثلي المحكمة الجنائية الدولية زاروا منطقة خيرسون في الأيام الأخيرة”.

وأضاف “في اليوم الأول بعد الكارثة، أرسل مكتب المدعي العام طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في هذه الكارثة وبدأ العمل بالفعل”.

الهجوم المضاد

وأعطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول أمس السبت أقوى إشارة حتى الآن على أن كييف شنت هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة السيطرة على أراض في الشرق والجنوب من يد روسيا مؤكدا أن “هجوما مضادا وعمليات دفاعية” جارية بالفعل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة: “إن الهجوم العسكري الأوكراني جار منذ فترة لكنه أخفق في اختراق خطوط الدفاع الروسية وتكبد خسائر فادحة”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب العالمية جماجم روسيا عظام

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