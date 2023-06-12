مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن طرح عدة دورات مجانية عن بعد في مجالات العمل
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح (7) دورات مجانية عن بعد مع شهادات معتمدة للمشاركين على النحو التالي:
الدورات المتاحة:
– توليد الأفكار الابتكارية في المشاريع الريادية التقنية
موعد الدورة: الثلاثاء 1444/11/24هـ (الموافق 2023/6/3م) الساعة 4:30 مساءاً.
– الاستدامة في التقنية
موعد الدورة: الأربعاء 1444/11/25هـ (الموافق 2023/6/14م) الساعة 7:00 مساءاً.
– مدخل إلى تطوير مواقع الويب
موعد الدورة: الخميس 1444/11/26هـ (الموافق 2023/6/15م) الساعة 7:00 مساءاً.
– صمم مخطوطتك الرقمية
موعد الدورة: الأحد 1444/12/7هـ (الموافق 2023/6/25م) الساعة 7:30 مساءاً.
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ملاحظات:
– جميع الدورات عن بعد (مجاناً للرجال والنساء)
– يوجد شهادات حضور معتمدة (بدون رسوم)
طريقة التسجيل:
التسجيل متاح حالياً عبر عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: إضغط هنا