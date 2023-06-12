الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن طرح عدة دورات مجانية عن بعد في مجالات العمل
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مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن طرح عدة دورات مجانية عن بعد في مجالات العمل

مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن طرح عدة دورات مجانية عن بعد في مجالات العمل

مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن طرح عدة دورات مجانية عن بعد في مجالات العمل
٠٨:٠٥:١٦ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح (7) دورات مجانية عن بعد مع شهادات معتمدة للمشاركين على النحو التالي:

الدورات المتاحة:

– توليد الأفكار الابتكارية في المشاريع الريادية التقنية

موعد الدورة: الثلاثاء 1444/11/24هـ (الموافق 2023/6/3م) الساعة 4:30 مساءاً.

– الاستدامة في التقنية

موعد الدورة: الأربعاء 1444/11/25هـ (الموافق 2023/6/14م) الساعة 7:00 مساءاً.

– مدخل إلى تطوير مواقع الويب

موعد الدورة: الخميس 1444/11/26هـ (الموافق 2023/6/15م) الساعة 7:00 مساءاً.

– صمم مخطوطتك الرقمية

موعد الدورة: الأحد 1444/12/7هـ (الموافق 2023/6/25م) الساعة 7:30 مساءاً.

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ملاحظات:

– جميع الدورات عن بعد (مجاناً للرجال والنساء)

– يوجد شهادات حضور معتمدة (بدون رسوم)

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً عبر عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: إضغط هنا

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