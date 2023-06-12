مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن طرح عدة دورات مجانية عن بعد في مجالات العمل

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أعلنت مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح (7) دورات مجانية عن بعد مع شهادات معتمدة للمشاركين على النحو التالي:

الدورات المتاحة:

– توليد الأفكار الابتكارية في المشاريع الريادية التقنية

موعد الدورة: الثلاثاء 1444/11/24هـ (الموافق 2023/6/3م) الساعة 4:30 مساءاً.

– الاستدامة في التقنية

موعد الدورة: الأربعاء 1444/11/25هـ (الموافق 2023/6/14م) الساعة 7:00 مساءاً.

– مدخل إلى تطوير مواقع الويب

موعد الدورة: الخميس 1444/11/26هـ (الموافق 2023/6/15م) الساعة 7:00 مساءاً.

– صمم مخطوطتك الرقمية

موعد الدورة: الأحد 1444/12/7هـ (الموافق 2023/6/25م) الساعة 7:30 مساءاً.

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ملاحظات:

– جميع الدورات عن بعد (مجاناً للرجال والنساء)

– يوجد شهادات حضور معتمدة (بدون رسوم)

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً عبر عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: إضغط هنا