الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سقوط أحد حُراس الإليزيه.. وماكرون يواصل التقاط الصور (فيديو)
4 عقوبات على مخالفات المقاولين المتكررة
طالت 31 كيانا..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الصين
يطوّل الشعر ويبني جذوره.. فوائد مذهلة لا تعرفها عن “النشا”
أوغندا تتصدر الجنسيات الأكثر استقداما عبر مساند
أمواج شديدة تجتاح سواحل دولة آسيوية وإجلاء الآلاف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سقوط أحد حُراس الإليزيه.. وماكرون يواصل التقاط الصور (فيديو)

سقوط أحد حُراس الإليزيه.. وماكرون يواصل التقاط الصور (فيديو)

سقوط أحد حُراس الإليزيه.. وماكرون يواصل التقاط الصور (فيديو)
٠٨:٠١:٠١ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة سقوط أحد حراس قصر الإليزيه مغشيًا عليه، وذلك أثناء استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعيم مدغشقر أندري راجولينا.

سقوط الحارس:

وأظهر الفيديو الرئيسين وهما يصعدان سلم القصر بينما سقط الحارس، بعد أن وصلت درجة الحرارة في فرنسا إلى 30 درجة مئوية.

كما أظهر الفيديو  أيضا قيام مسؤولان بمساعدة الحارس الفاقد الوعي وإبعاده عن مكان تصوير الرئيسين.

وبحسب الفيديو لم يلاحظ ماكرون وراجولينا ، الضجة التي خلفهما، واستمرا في التقاط الصور.

وفي سياق آخر تمكنت الشرطة الهولندية في إبريل الماضي من إيقاف شاب، حاول الوصول إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واقتحام موكبه، أثناء زيارته لجامعة أمستردام.

هتاف السترات الصفراء

وركض الشاب، متجها نحو سيارة الرئيس الفرنسي، لحظة خروجه منها، أمام جامعة أمستردام، عاصمة هولندا، وهو يردد هتاف “نحن هنا” الشهير لحركة السترات الصفراء، التي كانت تحتج ضد الحكومة الفرنسية قبل أعوام، وطالت هذه الاحتجاجات دولا أوروبية أخرى.

في حين واصل إيمانويل ماكرون طريقه نحو الباب، مصافحا مستقبليه، وفي مقدمتهم فيمكي هالسيما، عمدة أمستردام، واستطاع أفراد الشرطة توقيف الشاب.

اقرأ أيضا

كادت أن تقتله.. سقوط عارضة مرمى على حارس هذا المنتخب

الكلمات الدلالية:
رئيس فرنسا قصر الإليزيه ماكرون مدغشقر

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس الأركان اليمني: ليس أمام الانقلابيين إلا الخضوع للشرعية

رئيس الأركان اليمني: ليس أمام الانقلابيين إلا الخضوع للشرعية

٠١:١٦ ص، السبت، ٢١ يناير ٢٠١٧
الكويت.. مطالب باستثناء أطباء 6 جنسيات من قرار إيقاف أذونات العمل

الكويت.. مطالب باستثناء أطباء 6 جنسيات من قرار إيقاف أذونات العمل

٠٨:٤٠ م، الثلاثاء، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
دبي.. سنغاليان يسرقان 200 ألف درهم من سعوديَيْن بعد تخديرهما

دبي.. سنغاليان يسرقان 200 ألف درهم من سعوديَيْن بعد تخديرهما

١١:٣٧ م، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥
رئيس جمعية “الادخار” يوضح أفضل الممارسات لترشيد الإنفاق خلال شهر رمضان (فيديو)

رئيس جمعية “الادخار” يوضح أفضل الممارسات لترشيد الإنفاق خلال شهر رمضان (فيديو)

٠١:٤٠ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *