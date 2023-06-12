سقوط أحد حُراس الإليزيه.. وماكرون يواصل التقاط الصور (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة سقوط أحد حراس قصر الإليزيه مغشيًا عليه، وذلك أثناء استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعيم مدغشقر أندري راجولينا.

سقوط الحارس:

وأظهر الفيديو الرئيسين وهما يصعدان سلم القصر بينما سقط الحارس، بعد أن وصلت درجة الحرارة في فرنسا إلى 30 درجة مئوية.

كما أظهر الفيديو أيضا قيام مسؤولان بمساعدة الحارس الفاقد الوعي وإبعاده عن مكان تصوير الرئيسين.

وبحسب الفيديو لم يلاحظ ماكرون وراجولينا ، الضجة التي خلفهما، واستمرا في التقاط الصور.

وفي سياق آخر تمكنت الشرطة الهولندية في إبريل الماضي من إيقاف شاب، حاول الوصول إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واقتحام موكبه، أثناء زيارته لجامعة أمستردام.

هتاف السترات الصفراء

وركض الشاب، متجها نحو سيارة الرئيس الفرنسي، لحظة خروجه منها، أمام جامعة أمستردام، عاصمة هولندا، وهو يردد هتاف “نحن هنا” الشهير لحركة السترات الصفراء، التي كانت تحتج ضد الحكومة الفرنسية قبل أعوام، وطالت هذه الاحتجاجات دولا أوروبية أخرى.

في حين واصل إيمانويل ماكرون طريقه نحو الباب، مصافحا مستقبليه، وفي مقدمتهم فيمكي هالسيما، عمدة أمستردام، واستطاع أفراد الشرطة توقيف الشاب.

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