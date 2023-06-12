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غير متوقع.. أفعى حية تخرج من فم أناكوندا عملاقة (فيديو)
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غير متوقع.. أفعى حية تخرج من فم أناكوندا عملاقة (فيديو)

غير متوقع.. أفعى حية تخرج من فم أناكوندا عملاقة (فيديو)

غير متوقع.. أفعى حية تخرج من فم أناكوندا عملاقة (فيديو)
٠٨:٠١:٤٦ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غير متوقع، وثق لحظات خروج أفعى حية من فم أناكوندا عملاقة.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “عالم الحيوان”، في “تويتر”، خروج الأفعى في مشهد مذهل من فم الأناكوندا العملاقة.

ماذا تعرف عن الأناكوندا؟

يذكر أن الأناكوندا واسمها العلمي “Eunectes”، هي ثعابين من فصيلة الأصلات، معروفة بحجمها الكبير، يصل طولها إلى 6 أمتار في الوضع الطبيعي وهناك بعض الطفرات وصلت إلى 10 متر.

وهذا الثعبان موطنه الأصلي في أمريكا الجنوبية (أناكوندا متطورة) وأما الأناكوندا غير المتطورة فتعيش في أستراليا.

والفرق بينهما أن الأناكوندا الأسترالية تبيض وتحضن بيضها في عش أما أناكوندا الأمازون فيبقى بيضها داخل بطنها وتفقس الصغار داخل بطن أمها ثم تخرج فتبدو أناكوندا الأمازون كأنها تلد لا تبيض.

التواجد الجغرافي

توجد الأناكوندا في مناطق أمريكا الجنوبية الاستوائية في كل من البرازيل، وكولومبيا وفنزويلا جنوباً حتى الأرجنتين.

على ماذا تتغذى؟ 

الأناكوندا ثعابين عاصرة غير سامة، تقضي على فرائسها بالضم والضغط على الجسم حتى يتفتت عظمها وتتفجر عروقها، وهذا بفضل جسمها الطويل وهيكلها العظمي المميز، حيث تتراوح فقراتها من 200 إلى 400 فقرة تساعدها على الحركة والعصر والسباحة. وباستطاعتها بلع رجل بالغ كاملا وعند وجود فريسة أخرى ترمي ما في بطنها وتلتهم الفريسة.

وللأناكوندا صفوف من الأسنان العادية على عكس الثعابين السامة التي لديها أنياب بدلا منها.

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الكلمات الدلالية:
أناكوندا ثعابين ثعبان حية

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