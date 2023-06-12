يطوّل الشعر ويبني جذوره.. فوائد مذهلة لا تعرفها عن “النشا”

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يساهم النشا في شد البشرة وتعزيز الدورة الدموية في الجسم، ويساعد على نمو خلايا الجلد، إضافة إلى مساهمته في تطويل الشعر وبناء جذوره.

فوائد النشا للشعر:

وبحسب ما ذكره موقع “ويب طب”، يحتوي النشا على العديد من المواد التي تحسن من نمو الشعر ومنها:

1-يساعد على زيادة حجم الشعر: شطف شعرك بماء الأرز الغنية بالنشا بعد غسله بالشامبو هو أفضل شيء يمكنك القيام به، حيث يحسن من نسيج الشعر وحجمه.

2- يحمي الشعر من الأضرار: حيث يقلل من الاحتكاك السطحي لشعرك ويحسن من مرونته، لأنه يحتوي على أنواع من الكربوهيدرات تسمى إينوزيتول، والتي تصلح الشعر التالف وتحميه.

3- يقوي جذور الشعر: مياه الأرز التي تحتوي على كمية من النشا تعد غنية بالأحماض الأمينية التي تعزز جذور شعرك وتجعله سلسًا وناعمًا.

4- يساعد في علاج القشرة: ربما تهاجم القشرة رأسك وتترك آثارًا سيئة على ملابسك، كما أنها تسبب الحكة والتهيج، ولكن لا داعي للقلق حيث يمنح النشا فترة راحة من قشرة الرأس.

5- يزيل القمل: المخلوقات الصغيرة التي تنمو في رأسك وتمتص دمك تسبب لشعرك أضرار جسيمة، لكن النشا يقتل من تكاثر القمل ويقتل الصيبان أيضًا على الفور.

6- يحسن من نمو الشعر: وذلك لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية ومجموعة من الفيتامينات، مثل: فيتامين ج، وفيتامين هـ، وبعض فيتامينات المجموعة ب والتي تساعد جميعها على تجديد الشعر.

7- يقلل من انقسام نهايات الشعر: انقسام النهايات يجعل شعرك يبدو باهتًا وتالفا، ولكن مادة البروتين الموجودة في النشا تقلل من ذلك.

كيفية استعمال النشا للشعر؟

هناك عدة طرق مختلفة لاستخدام النشا للشعر نذكر منها الطريقة الآتية:

-استخدام نصف كوب من حبوب الأرز غير المطبوخ.

– وضع الأرز في وعاء مع 2-3 أكواب من الماء الدافئ.

– نقع الأرز لمدة 30 دقيقة.

– وضع ماء الأرز في وعاء نظيف.

– وضع ماء الأرز على شعرك مع التدليك واتركه لمدة 20 دقيقة بعد اشطف شعرك جيدًا بالشامبو المخصص كالمعتاد.

– شطف الشعر بالماء للتخلص من بقايا النشا على الشعر.

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