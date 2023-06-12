4 عقوبات على مخالفات المقاولين المتكررة

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اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مخالفات نظام تصنيف المقاولين، التي تمثلت في 8 مخالفات، و4 عقوبات للمخالفات المتكررة.

8 مخالفات

وحسب تقرير الوزارة، توجد 8 مخالفات هي:

1- تزوير شهادة تصنيف المنشأة

2- عدم صحة البيانات والمعلومات المالية المقدمة بطلب التصنيف

3- امتناع المنشأة المصنفة أو طالبة التصنيف عن تسهيل مهام المختص أو المفتش، أو منعه من الحصول على صور من الوثائق الضرورية، حسب “اليوم”.

4- عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية

5- عدم تحديث بيانات ومعلومات شهادة تصنيف المنشأة بعد حدوث أي تغيير قانوني

6- عدم صحة بيانات المشاريع المقدمة بطلب التصنيف

7- المخالفات الجسيمة بالمشاريع

8- عدم صحة البيانات المُدخلة على منصة بلدي

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عقوبات المرة الأولى والتكرار

وتمثلت عقوبات المرة الأولى للمخالفات في:

– إيقاف التصنيف لتزوير شهادة تصنيف المنشأة

– المنع من التجديد من 3 أشهر إلى 12 شهرا

– إيقاف التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، حسب المخالفات الجسيمة بالمشاريع.

بينما اشتملت عقوبة المخالفة للمرة الثانية على:

– إيقاف التصنيف

– المنع من التجديد من 4 أشهر إلى 12 شهرا

– تخفيض درجة التصنيف

وتضم عقوبات المخالفة للمرة الثالثة إيقاف التصنيف

– المنع من التجديد من 8 إلى 5 سنوات

في حين جاءت عقوبة المخالفة للمرة الرابعة، بإلغاء التصنيف للمقاولين بشكل نهائي.