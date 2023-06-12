4 عقوبات على مخالفات المقاولين المتكررة
تواصل – فريق التحرير:
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مخالفات نظام تصنيف المقاولين، التي تمثلت في 8 مخالفات، و4 عقوبات للمخالفات المتكررة.
8 مخالفات
وحسب تقرير الوزارة، توجد 8 مخالفات هي:
1- تزوير شهادة تصنيف المنشأة
2- عدم صحة البيانات والمعلومات المالية المقدمة بطلب التصنيف
3- امتناع المنشأة المصنفة أو طالبة التصنيف عن تسهيل مهام المختص أو المفتش، أو منعه من الحصول على صور من الوثائق الضرورية، حسب “اليوم”.
4- عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية
5- عدم تحديث بيانات ومعلومات شهادة تصنيف المنشأة بعد حدوث أي تغيير قانوني
6- عدم صحة بيانات المشاريع المقدمة بطلب التصنيف
7- المخالفات الجسيمة بالمشاريع
8- عدم صحة البيانات المُدخلة على منصة بلدي
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عقوبات المرة الأولى والتكرار
وتمثلت عقوبات المرة الأولى للمخالفات في:
– إيقاف التصنيف لتزوير شهادة تصنيف المنشأة
– المنع من التجديد من 3 أشهر إلى 12 شهرا
– إيقاف التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، حسب المخالفات الجسيمة بالمشاريع.
بينما اشتملت عقوبة المخالفة للمرة الثانية على:
– إيقاف التصنيف
– المنع من التجديد من 4 أشهر إلى 12 شهرا
– تخفيض درجة التصنيف
وتضم عقوبات المخالفة للمرة الثالثة إيقاف التصنيف
– المنع من التجديد من 8 إلى 5 سنوات
في حين جاءت عقوبة المخالفة للمرة الرابعة، بإلغاء التصنيف للمقاولين بشكل نهائي.