أمواج شديدة تجتاح سواحل دولة آسيوية وإجلاء الآلاف

تواصل – فريق التحرير:

أجلت السلطات الهندية الآلاف، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع اقتراب إعصار بيبارجوي، وارتفاع الأمواج على السواحل بصورة لافتة.

وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن يضرب إعصار “بيبارجوي” الشديد باكستان والساحل الغربي للهند، موطن الموانئ الرئيسية ومصافي النفط، خلال أيام.

عاصفة بالهند وباكستان

وأضافت الأرصاد الهندية أن الهند رفعت حالة التأهب بشأن “العاصفة الإعصارية الشديدة للغاية” المعروفة باسم “بيبارجوي”، والتي قد تصل سرعتها إلى ١٥٠ كيلومترا في الساعة.

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بركان في الفلبين

وفى الوقت نفسه، تواصلت المخاوف في الفلبين، مع استمرار بركان “مايون” في تهديد المواطنين، بإطلاق حمم بركانية وانفجارات متوسطة القوة، مما أدى إلى إجلاء السلطات هناك حوالي عشرة آلاف ساكن.

حرائق في كندا

وعلى صعيد متصل، حذر مسئول كندى من أن الحرائق المستعرة قد تستمر “طوال الصيف” فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليها مع اضطرار آلاف الكنديين إلى مغادرة منازلهم.

واحترق نحو ١٧٨٠٠ ميل مربع منذ بداية العام، وهو أعلى بكثير من المعدلات السابقة مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أسرع نتيجة تغير المناخ.

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