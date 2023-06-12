الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
4 عقوبات على مخالفات المقاولين المتكررة
طالت 31 كيانا..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الصين
يطوّل الشعر ويبني جذوره.. فوائد مذهلة لا تعرفها عن “النشا”
أوغندا تتصدر الجنسيات الأكثر استقداما عبر مساند
أمواج شديدة تجتاح سواحل دولة آسيوية وإجلاء الآلاف
5 حالات يمكن فيها قبول أعذار الطلاب المتغيبين عن الاختبارات

الرئيسية

 /

دولي

 /

أمواج شديدة تجتاح سواحل دولة آسيوية وإجلاء الآلاف

أمواج شديدة تجتاح سواحل دولة آسيوية وإجلاء الآلاف

أمواج شديدة تجتاح سواحل دولة آسيوية وإجلاء الآلاف
٠٧:١٠:٣٤ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجلت السلطات الهندية الآلاف، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع اقتراب إعصار بيبارجوي، وارتفاع الأمواج على السواحل بصورة لافتة.

وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن يضرب إعصار “بيبارجوي” الشديد باكستان والساحل الغربي للهند، موطن الموانئ الرئيسية ومصافي النفط، خلال أيام.

عاصفة بالهند وباكستان

وأضافت الأرصاد الهندية أن الهند رفعت حالة التأهب بشأن “العاصفة الإعصارية الشديدة للغاية” المعروفة باسم “بيبارجوي”، والتي قد تصل سرعتها إلى ١٥٠ كيلومترا في الساعة.

اقرا أيضا:

عاصفة “بيبارجوي” ترتقى لمستوى إعصار مداري من الدرجة الثانية

بركان في الفلبين

وفى الوقت نفسه، تواصلت المخاوف في الفلبين، مع استمرار بركان “مايون” في تهديد المواطنين، بإطلاق حمم بركانية وانفجارات متوسطة القوة، مما أدى إلى إجلاء السلطات هناك حوالي عشرة آلاف ساكن.

حرائق في كندا

وعلى صعيد متصل، حذر مسئول كندى من أن الحرائق المستعرة قد تستمر “طوال الصيف” فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليها مع اضطرار آلاف الكنديين إلى مغادرة منازلهم.

واحترق نحو ١٧٨٠٠ ميل مربع منذ بداية العام، وهو أعلى بكثير من المعدلات السابقة مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أسرع نتيجة تغير المناخ.

اقرأ أيضا:

تعمق الحالة المدارية للعاصفة “بيبارجوي” إلى إعصار من الدرجة الثالثة

الكلمات الدلالية:
إعصار الهند سواحل عاصفة

مواد ذات صلة

المزيد
خطوة قانونية جديدة لحملة “ترامب” بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

خطوة قانونية جديدة لحملة “ترامب” بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

١١:٤١ ص، الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٠
ترامب مهاجماً رئيس وزراء كندا: شخص «بوجهين»

ترامب مهاجماً رئيس وزراء كندا: شخص «بوجهين»

٠٧:١٩ م، الأربعاء، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩
بالصور.. انفجار في منطقة قريبة من مركز للشرطة شرق تركيا

بالصور.. انفجار في منطقة قريبة من مركز للشرطة شرق تركيا

١٠:١٩ ص، الخميس، ١٨ أغسطس ٢٠١٦
“الأمم المتحدة”: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز تعليمي في كابل إلى 43 قتيلاً

“الأمم المتحدة”: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز تعليمي في كابل إلى 43 قتيلاً

٠٩:١٦ ص، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *