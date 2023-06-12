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طالت 31 كيانا..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الصين
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طالت 31 كيانا..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الصين

طالت 31 كيانا..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الصين

طالت 31 كيانا..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الصين
٠٧:٣٣:٣٥ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على الصين تشمل 31 كيانًا، وذلك من ضمن 43 كيانًا أضافتها الوزارة إلى قائمة مراقبة الصادرات.

قمع غير منطقي

في المقابل، علق متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، مشددا على أن الوزارة تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة المرتبطة بإيران على كيانات وأفراد من الصين، وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن قمعها غير المنطقي للشركات والشخصيات الصينية، حسب “صدى البلد”.

وانتقد المتحدث تصرف الولايات المتحدة، معتبرا أنه: “لا يستند إلى حقائق ويفتقر إلى الدراسة المتأنية، ويضر بالحقوق والمصالح المشروعة لشركات وأفراد من الصين”

وتابع: “ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات والشخصيات الصينية”.

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أشخاص وكيانات في الصين وإيران

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، قرارا، بفرض عقوبات جديدة، على أشخاص إيرانيين، وصينيين، في سياق معاقبتها لأشخاص وكيانات من عدة دول حول العالم.

وتتعقب الجهات الأمريكية، مسؤولين وكيانات، وشخصيات نافذة، في إيران، والصين، وكوريا الشمالية، والصين.

وفي مايو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية تشمل أربع شركات وشخصا واحدا مشاركين في إخفاء أموال وأنشطة إلكترونية خبيثة.

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الصين وإيران عقوبات أمريكية عقوبات جديدة على الصين وزارة الخزانة الأمريكية

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