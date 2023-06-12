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أوغندا تتصدر الجنسيات الأكثر استقداما عبر مساند
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أوغندا تتصدر الجنسيات الأكثر استقداما عبر مساند

أوغندا تتصدر الجنسيات الأكثر استقداما عبر مساند

أوغندا تتصدر الجنسيات الأكثر استقداما عبر مساند
٠٧:١٢:١٨ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ملخص قطاع الاستقدام خلال شهر مايو.

وأوضح “مساند” أن عدد العقود خلال مايو الماضي بلغ 51 ألفا و162 عقدا، في حين جرى استقبال 119 ألفا و229 سيرة ذاتية،

6 جنسيات

وفي سياق متصل، جاءت أوغندا في مقدمة الجنسيات الأكثر استقداما، من بين 6 جنسيات مختلفة، جاءت على الترتيب:

1- أوغندا

2- بنجلاديش

3- الفلبين

4- باكستان

5- الهند

6- إثيوبيا

وكانت المهن الأكثر استقداما: عمال منزلين “رجال ونساء”، وسائق خاص، وطباخ منزلي.

وفي الوقت نفسه، جرى تخفيض الحد الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين ليكون 15 ألفا و900 ريالا، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

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في حالة إلغاء تأشيرة الاستقدام هل يتم استرداد الرسوم؟ مساند يوضح

وكانت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أوضحت الإجراءات المتبعة حال بالنسبة للمستفيد في حالة إلغاء تأشيرة الاستقدام.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغردة قالت فيه : “تم إلغاء تأشيرة الاستقدام ولم يتم استرداد الرسوم حتى الآن؟ ما العمل؟

إلغاء التأشيرة والرسوم

وأجابت منصة مساند بقولها: “بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص ، ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي:920002866”.

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