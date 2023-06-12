“مدمرة للحيوانات المنوية والخصوبة”.. أطعمة ومشروبات احذرها بعد سن الثلاثين؟

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كل مرحلة من العمر تحتاج إلى نمط غذائي معين، وعند التقادم في العمر، يجب التعامل بحذر مع أنواع من الأطعمة والمشروبات التي تهدد صحة الجسم.

الجسم بعد الثلاثين:

يحتاج الجسم بعد سن الثلاثين إلى نمط غذائي صحي بعيدًا عن العادات الخاطئة في تناول الطعام.

وتساهم بعض الأطعمة في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة أو تزيد فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.

أطعمة لا تتناولها بعد الثلاثين:

وبحسب ما ذكره موقع “ويب طب”، فهناك العديد من التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم مع تقدم العمر، مما يؤثر على بعض وظائفه حيث نصح بالتوقف عن تناول بعض الأطعمة منها:

1-الأطعمة الغنية بالدهون: أي طعام دسم يحتوي على دهون غير صحية يعد ضمن أطعمة لا تتناولها بعد الثلاثين لأنه سوف يضر بصحتك في هذه المرحلة.

2- الخبز الأبيض: يفضل استبداله بالخبز الأسمر، ولا ينصح بتناول الخبز الأبيض أو أي طعام مصنوع من الدقيق الأبيض لأنه لا يزود الجسم بأي فوائد في هذه المرحلة.

3- السكريات بنسب كبيرة: لأن هذه السكريات تتحول إلى دهون مخزنة بالجسم، مما يعزز فرص الإصابة بالسمنة والعديد من الأمراض الأخرى.

4- الصلصات المصنعة: مثل: الكاتشب، والمايونيز لما لهما من أضرار عديدة حتى في السن الصغير، حيث يحتويان على مواد حافظة تسبب مشكلات صحية كبيرة.

5- اللحوم المصنعة، حيث تتسبب في أضرار بالخصوبة لدى الرجال والنساء، وتؤدي إلى خفض عدد الحيوانات المنوية وجودتها لدى الرجل.

كما أن اللحوم المصنعة تساعد في إسراع حدوث بعض المشكلات الجنسية لذلك تعد ضمن أطعمة لا تتناولها بعد الثلاثين.

6- الحساء المعلب: تحتوي أنواع الحساء المعلب المختلفة على نسب كبيرة من الأملاح، وهي من المواد شديدة الضرر بالصحة وخاصةً بعد عمر الثلاثين.

مشروبات لا تتناولها بعد الثلاثين:

1-الكافيين: ينصح بتقليل المشروبات التي تحتوي على كافيين لأن يسبب المزيد من التوتر والقلق واضطرابات النوم، فبعد عمر الثلاثين يصبح الجسم أكثر حساسية للكافيين.

2- المشروبات الغازية: تسبب المشروبات الغازية بأنواعها في ضعف حركة الحيوانات المنوية وضعف الإباضة لدى المرأة، مما يؤثر على فرص الحمل.

كما أن المرأة تواجه صعوبة في الحمل بعد سن 35، فستزيد المشروبات الغازية من هذه المشكلة.

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