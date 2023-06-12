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أمطار غزيرة شمال الباحة وبرد كثيف على بلقرن (فيديو)
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أمطار غزيرة شمال الباحة وبرد كثيف على بلقرن (فيديو)

أمطار غزيرة شمال الباحة وبرد كثيف على بلقرن (فيديو)

أمطار غزيرة شمال الباحة وبرد كثيف على بلقرن (فيديو)
٠٦:١٩:٥٩ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على محافظة بلقرن في منطقة عسير.

أمطار غزيرة وبرد

ووثق المقطع، بعدسة راجح الحارثي تساقط كثيف للبرد على أحياء محافظة بلقرن لاسيما على الطرق السريعة.

ووثق مقطع فيديو آخر نشره حساب طقس الغربية، هطول أمطار غزيرة على الأطاولة شمال الباحة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان،عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،الجوف،تبوك،المدينة المنورة،حائل،القصيم،الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

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