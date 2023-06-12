“مدني الخبر” ينقذ 4 أشخاص في حريق بمبنى سكني (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر، مساء اليوم الإثنين، إنقاذ 4 أشخاص إثر حريق في شقة بمبنى سكني.

مدني الخبر ينقذ 4 أشخاص

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ 4 أشخاص ولا إصابات، بفضل الله.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني القصيم تمكن من إخماد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها.

إصابة شخص تم نقله للمستشفى

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخماد حريق ولا إصابات

ويوم أمس، باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرارا مادية، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق، ولا إصابات بفضل الله.

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كما باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر بالمنطقة الشرقية، حادث اندلاع حريق في وحدة تكييف بأحد المطاعم.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الخبر تمكن من السيطرة على الحريق.

وأضافت مديرية الدفاع المدني، أنه تم السيطرة على الحريق بتوفيق الله دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد.

حريق في ورشة بالدمام

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن إخماد حريق في ورشة نجارة بالدمام.

وأكد الدفاع المدني عبر الحساب الرسمي له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدم تسجيل إصابات في الحريق.

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